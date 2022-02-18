Пробка парализовала Первую продольную в Волгограде из-за жесткого ДТП







Вечером 18 февраля в Краснооктябрьском районе Волгограда образовалась трехкилометровая пробка на Первой продольной. Как стало известно ИА "Высота 102", причиной тому послужило жесткое столкновение Lada Vesta и Ford. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспекта Металлургов и проспекта Ленина.

Аварию зафиксировали установленные на перекрестке камеры дорожного видеонаблюдения. Судя по записям, предоставленным ГУ МВД России по Волгоградской области, предположительно в происшествии виноват водитель автомобиля Ford.

По предварительным данным, никто в результате ДТП не пострадал. Один из автомобилей после сильного удара по инерции отлетел в столб.