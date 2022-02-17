ВТБ выступает за удаленную сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн

Экономика 17.02.2022 15:58 Новости компаний
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17.02.2022 15:58 Новости компаний
ВТБ считает необходимым обеспечить возможность сдачи биометрии для физлиц удаленно – без визитов в отделения банков. При условии соблюдения всех норм безопасности, подобный механизм позволит клиентам самостоятельно разместить свою биометрию в ЕБС для получения ипотеки онлайн и открытия эскроу-счета. Это сделает процесс полностью дистанционным, значительно упростив и расширив возможности жилищного кредитования в России.
ВТБ последовательно выступает за развитие онлайн-ипотеки в России. Сегодня получение жилищного кредита по-прежнему сопряжено с использованием бумажных документов и необходимостью личного посещения офиса со стороны заемщика. При этом онлайн-заявки и электронная регистрация сделок уже стали привычной практикой для рынка. Только в ВТБ в прошлом году их доля превысила 60%. Однако полное оформление ипотеки онлайн на данный момент невозможно из-за особенностей законодательства – банку в любом случае необходимо идентифицировать своего клиента лично.
- Сейчас сдача биометрических данных невозможна без личного присутствия человека в офисе. Мы считаем, что клиентам нужно предоставить возможность проходить эту процедуру полностью удаленно и использовать такую биометрию для проведения ипотечной сделки и открытия счета эскроу. Расширение такого рода условий и возможностей удаленной банковской идентификации, в первую очередь – через ЕБС, позволит сделать получение ипотеки полностью дистанционным, без визитов в отделения, без посещения клиентов курьерами банка или застройщика. Особенно важно это для увеличения объема межрегиональных сделок, когда подразделение банка эскроу-агента отсутствует в регионе проживания заемщика, – комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Важным условием для популяризации и роста спроса на дистанционные услуги в данном случае является разработка ПО, которое позволит клиенту легко и просто размещать свои биометрические данные в ЕБС, но при этом обеспечит их полную безопасность.
По словам топ-менеджера, вопрос дистанционной сдачи биометрии особенно актуален в связи с продолжающейся пандемией. Банки готовы внедрять новые технологии и повышать доверие к онлайн-сервисам, но для этого нужно законодательно расширить состав операций, которые могут совершаться с использованием биометрических образцов, самостоятельно размещенных в системе россиянами. Это даст им возможность пользоваться большим спектром финансовых услуг, в том числе – ипотекой. При последовательном снятии существующих сейчас ограничений для цифровой сделки к 2025 году ВТБ потенциально готов выдавать онлайн каждую вторую ипотеку.
-Мы уверены, что получение ипотеки и покупка квартиры могут стать столь же простыми, как оформление кредитной карты. Временные послабления со стороны ЦБ весной 2020 г. показали, что на практике этот процесс работает без сбоев и потенциально может значительно упростить получение банковских услуг для миллионов наших сограждан. Возможность удаленной сдачи биометрии станет решающим ключом на пути к абсолютной цифровизации рынка недвижимости и откроет перспективы для решения всех остальных финансовых вопросов потребителей. При условии обеспечения безопасности данных клиентов это будет прорыв для всего розничного рынка России, – добавил Анатолий Печатников.
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