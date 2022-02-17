Топливо для сельхозработ снова подорожало в Волгоградской области

Экономика 17.02.2022 19:06
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17.02.2022 19:06
Перед началом сельхозработ в Волгоградской области цены на солярку продолжают расти. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, за минувшую неделю в регионе стоимость дизтоплива увеличилась еще на 5 копеек и составляет в среднем 53,47 рубля за литр.
На предыдущей неделе солярка стоила в среднем 53,42 рубля за литр. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что с начала года дизтопливо подорожало примерно на рубль. А вот стоимость бензина марки АИ-92 за неделю снизилась аж на 2 копейки и составила 47,94 рубля за литр. Цена на другие марки бензина – АИ-95 и АИ-98 осталась прежней – 53,21 и 57,45 рубля за литр.
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