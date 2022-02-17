



По итогам 11 месяцев 2021 года при финансовой поддержке Сбербанка в Волгоградской области сданы в эксплуатацию 18 новых жилых домов общей площадью около 124 тысяч квадратных метров. Это на 72% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом объём выданных кредитных средств за 11 месяцев 2021 года составил 6,4 млрд рублей, что в 4 раза больше, чем за указанный период по сравнению с 2020 годом.

В настоящий момент с участием средств банка ведётся строительство19 новых домов в составе11 жилых комплексовс объёмом финансирования регионального отделения Сбербанка более 5,2 млрд рублей. Общая площадь строящихся квартир составляет около 183 тысяч квадратных метров.

Новые дома появятся в районах Волгограда: Центральном, Ворошиловском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Советском, Кировском и Дзержинском, а также в г. Волжский Волгоградской области и в г. Ахтубинск Астраханской области.

Большинство строящихся жилых комплексов – это многоквартирные современные дома комфорт-класса, оснащенные всем необходимым для проживания, с благоустроенной прилегающей территорией.Во многих домах устанавливаются системы видеонаблюдения, индивидуальное отопление, рядом будут оборудованы детские площадки и парковочные места.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Финансирование жилищного строительства является одной из приоритетных задач банка в регионе. Мы расширяем сотрудничество с компаниям-застройщиками и выдаем им кредитные средства, которые позволяют возводить современные ЖК. При этом, принимая решения об открытии кредитной линии, Сбербанк проводит всестороннюю оценку строительного проекта, включая техническую документацию и финансовую состоятельность застройщика, что существенно снижает риски нарушения сроков согласно проектной документации».



