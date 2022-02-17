В Волгоградской области нашли замену ушедшему в отставку главе района





Главой Городищенского района Волгоградской области сегодня избран Сергей Будников. Как сообщает ИА «Высота 102», голосование по кандидатуре нового главы района состоялось на заседании Городищенской районной Думы.

Будников ранее занимал должность заместителя главы района, а после его отставки в ноябре 2021 года был назначен временно исполняющим обязанности. Тогда сообщалось, что районные депутаты объявили конкурс на замещение должности главы администрации района.

Напомним, ранее Городищенский район возглавлял Андрей Кагитин. Он покинул должность по собственному желанию в связи с переходом на другую работу и переездом в Москву.





Сергей Будников - коренной житель Городищенского района. Много лет работал в муниципальных учреждениях, в том числе на руководящих должностях. С 2009 по 2020 годы был депутатом Городищенской городской Думы. С 2014 по 2017 гг. работал заместителем председателя горДумы, а в 2017-ом был избран ее председателем.

Имеет два высших образования и степень магистра.



