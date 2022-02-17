«Это не по-спортивному»: олимпийская чемпионка Лариса Ильченко призвала прекратить травлю Камилы Валиевой
Спорт 17.02.2022 09:56
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17.02.2022 09:56
Без преувеличения весь мир сегодня следит за ходом Олимпийских игр в Пекине. Происходящее там больше похоже на качели: сначала планета рукоплескала феерическому выступлению российской фигуристки Камилы Валиевой, а уже через несколько дней разразился скандал, связанный с обнаружением в крови 15-летней спортсменки запрещенных веществ. И те же люди, которые вчера аплодировали россиянке, обрушились на нее с критикой. Между тем, на сторону Камилы встали простые болельщики и профессиональные спортсмены, в число которых входит олимпийская чемпионка по плаванию, волгоградка Лариса Ильченко. Прославленная спортсменка назвала все происходящее «неспортивным поведением» и призвала людей, далеких от спорта, прекратить травлю Валиевой до окончания компетентного разбирательства.
– Я читаю прессу, вижу, как высказываются медийные личности, порой очень резко, причем делают это люди, зачастую весьма далекие от спорта. Актеры, например. Они тоже высказываются – у каждого есть своя точка зрения на этот счет. Мое же мнение таково: пока не доказана вина, нельзя осуждать. Ситуация спорная, действительно, не позавидуешь тому давлению, которое сейчас испытывает фигуристка Валиева. Но опять-таки, пока непонятно, есть ли ее вина, и будет ли она каким-то образом доказана. Хотя мы видим, что положительное решение было принято, ее допустили до участия в короткой программе, даже несмотря на ошибку в отборочном туре Камила ее выиграла.
По словам Ларисы Ильченко, самое некрасивое в этой ситуации то, что активизировались злопыхатели, которые травят не только спортсменку, но и ее тренера, и российскую команду в целом, причем делают это настолько показательно, что говорит не о знании вопроса, а о желании поднять личные рейтинги «на хайпе».
– Мало того, что это не по-спортивному и как-то непатриотично абсолютно, это еще и проходит через самих спортсменов – ведь они видят весь этот негатив. В интервью, которое дала Валиева, она выразила большую благодарность за слова поддержки, за фотографии баннеров в ее поддержку в Москве. У нас в Волгограде, кстати, я видела замечательное световое табло в поддержку Камилы. Это приятно и вызывает положительные эмоции. Я сама спортсменка и понимаю, какой ужас сейчас обрушился на 15-летнюю девочку. Она на Олимпиаде и так испытывает колоссальное давление. Наши спортсмены выступают без флага, без гимна. И так уже все, что можно было сделать против наших спортсменов, было сделано! И так уже все наказаны, мне кажется, даже больше, чем было нужно. Но уж мы сами-то должны поддержать нашу сборную добрым словом! Никто не говорит, что нужно как-то оправдывать спортсменов, замешанных в допинг-скандале. Но пока даже неизвестно, как это вещество попало в ее организм. Поэтому сейчас все выводы преждевременны и бьют по психологическому состоянию спортсменки.
При этом, утверждает Лариса Ильченко, скандал вокруг Валиевой нельзя назвать чистой политикой.
– Несомненно, есть вина и тех спортсменов, которые нарушали допинговые требования. И мы понимаем, что результат спортсмена – это не он один, это труд огромного количества людей, который направлен на достижение этого результата. И чьи действия или бездействие могли иметь те или иные последствия. Моя позиция состоит в том, что спортсмены на любых соревнованиях должны выступать «чистыми». Но если они что-то нарушили, степень их вины и ответственности должны определять компетентные органы.
Поэтому олимпийская чемпионка призывает сейчас всех отставить в сторону негативные эмоции.
– Давайте отставим пока негативные мысли в сторону. Разбирательство идет своим чередом, от нас с вами ничего не зависит. Мы все должны надеяться и болеть за наших прежде всего.
Фото: club_kamila_valieva /VK.com
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