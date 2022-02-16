Акселератор роста: Волгоградская область стала одним из лидеров нацпроекта «Производительность труда»





Волгоградская область вошла в число 12 российских регионов, признанных лидерами по итогам реализации нацпроекта «Производительность труда», который курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Впервые данный рейтинг был составлен Минэкономразвития в текущем году. Примечательно, что высокие показатели наш регион продемонстрировал в период пандемии и связанного с ним экономического кризиса.





Участниками нацпроекта стали 49 регионов страны. Оценка работы промышленного сектора в этих территориях производилась по 20 критериям – эксперты смотрели, как широко в регионе используют программы нацпроекта, сколько предприятий повысили производительность не менее чем на 5% и как регионы смогли изменить свою производственную культуру. Список участников разбили на три части – лидеры, средняя группа и отстающие субъекты. Вне рейтинга оценили регионы, которые вступили в нацпроект в 2021 году.





В итоге по совокупности показателей в 12 регионах-лидерах, куда вошла и Волгоградская область, производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по стране. Нашими соседями по рейтингу также стали Краснодарский край, Ростовская область, республики Башкортостан, Татарстан, Нижегородская область, Удмуртия, Свердловская, Белгородская, Кемеровская, Новосибирская области и Приморский край.





– Нашей задачей было выявить образцовые регионы и напомнить о всех мерах поддержки нацпроекта, чтобы используя их, новички и отстающие могли достичь показателей лидеров рейтинга, – прокомментировал итоги рейтинга директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития Александр Молодцов. – Это не только адресная помощь центров компетенций, но и программы повышения квалификации, льготного кредитования и помощь в выходе на экспорт. Пользуясь всем меню нацпроекта, регион может качественно изменить свою производственную культуру.













В Волгоградской области высоко оценивают участие региона в нацпроекте.





– Нацпроект дает волгоградским предприятиям возможность с помощью экспертов федерального и регионального центров компетенций увеличить производительность труда, внедрить бережливые технологии, обучить и провести переподготовку работников за счет государства. Немаловажно, что предприятия-участники могут получить налоговые преференции, привлечь льготные займы до 300 млн рублей под 1% годовых на срок до 5 лет по программе Фонда развития промышленности «Повышение производительности труда» – 15 предприятий региона воспользовались такой возможностью, – пояснила председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова.





Помимо этого Волгоградская область стала одним из лидеров и по вовлечению компаний в нацпроект. Так, если в 2020 году его участниками стали 39 предприятий, то уже в 2021 году это число возросло до 47, а в начале 2022-го уже достигло 49. Напомним, что речь идет о сложном для страны и волгоградского региона в частности периоде, когда объемы производства во многих отраслях были снижены по объективным причинам. В нынешнем же году число участников нацпроекта планируется увеличить до 55, а до конца 2024 года до 65.





По словам Галины Быкадоровой, регион уже не первый год показывает отличные результаты реализации различных мероприятий нацпроекта. Основой для них является обучение сотрудников инструментам бережливого производства, в том числе на созданной в регионе учебно-производственной площадке «Фабрика процессов». Управленческие кадры проходят подготовку по федеральным программам «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста»: соответствующее обучение прошли уже более 1000 сотрудников.





Фото: ИА "Высота 102"