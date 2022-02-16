Акселератор роста: Волгоградская область стала одним из лидеров нацпроекта «Производительность труда»
Общество 16.02.2022 12:45
0
16.02.2022 12:45
Волгоградская область вошла в число 12 российских регионов, признанных лидерами по итогам реализации нацпроекта «Производительность труда», который курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Впервые данный рейтинг был составлен Минэкономразвития в текущем году. Примечательно, что высокие показатели наш регион продемонстрировал в период пандемии и связанного с ним экономического кризиса.
Участниками нацпроекта стали 49 регионов страны. Оценка работы промышленного сектора в этих территориях производилась по 20 критериям – эксперты смотрели, как широко в регионе используют программы нацпроекта, сколько предприятий повысили производительность не менее чем на 5% и как регионы смогли изменить свою производственную культуру. Список участников разбили на три части – лидеры, средняя группа и отстающие субъекты. Вне рейтинга оценили регионы, которые вступили в нацпроект в 2021 году.
В итоге по совокупности показателей в 12 регионах-лидерах, куда вошла и Волгоградская область, производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по стране. Нашими соседями по рейтингу также стали Краснодарский край, Ростовская область, республики Башкортостан, Татарстан, Нижегородская область, Удмуртия, Свердловская, Белгородская, Кемеровская, Новосибирская области и Приморский край.
– Нашей задачей было выявить образцовые регионы и напомнить о всех мерах поддержки нацпроекта, чтобы используя их, новички и отстающие могли достичь показателей лидеров рейтинга, – прокомментировал итоги рейтинга директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития Александр Молодцов. – Это не только адресная помощь центров компетенций, но и программы повышения квалификации, льготного кредитования и помощь в выходе на экспорт. Пользуясь всем меню нацпроекта, регион может качественно изменить свою производственную культуру.
В Волгоградской области высоко оценивают участие региона в нацпроекте.
– Нацпроект дает волгоградским предприятиям возможность с помощью экспертов федерального и регионального центров компетенций увеличить производительность труда, внедрить бережливые технологии, обучить и провести переподготовку работников за счет государства. Немаловажно, что предприятия-участники могут получить налоговые преференции, привлечь льготные займы до 300 млн рублей под 1% годовых на срок до 5 лет по программе Фонда развития промышленности «Повышение производительности труда» – 15 предприятий региона воспользовались такой возможностью, – пояснила председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова.
Помимо этого Волгоградская область стала одним из лидеров и по вовлечению компаний в нацпроект. Так, если в 2020 году его участниками стали 39 предприятий, то уже в 2021 году это число возросло до 47, а в начале 2022-го уже достигло 49. Напомним, что речь идет о сложном для страны и волгоградского региона в частности периоде, когда объемы производства во многих отраслях были снижены по объективным причинам. В нынешнем же году число участников нацпроекта планируется увеличить до 55, а до конца 2024 года до 65.
По словам Галины Быкадоровой, регион уже не первый год показывает отличные результаты реализации различных мероприятий нацпроекта. Основой для них является обучение сотрудников инструментам бережливого производства, в том числе на созданной в регионе учебно-производственной площадке «Фабрика процессов». Управленческие кадры проходят подготовку по федеральным программам «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста»: соответствующее обучение прошли уже более 1000 сотрудников.
Фото: ИА "Высота 102"
Инфографика: Минэкономразвития России
Реклама
Волгоградцам пообещали рост продолжительности жизни до 80 лет в 2030 году16.02.2022 12:51
Общество 16.02.2022 12:51
Заправки для электрокаров появятся в Волжском и в центре Волгограда16.02.2022 11:00
Общество 16.02.2022 11:00
Дом в отдаленном поселке Волгограда приговорили к сносу16.02.2022 10:22
Общество 16.02.2022 10:22
Назначен новый директор природного парка «Щербаковский» Волгоградской области16.02.2022 08:19
Общество 16.02.2022 08:19
Дома в четырех районах Волгограда попали под плановое отключение света16.02.2022 08:00
Общество 16.02.2022 08:00
Банк «Открытие»: жители юга не готовы носить шубы и не горят желанием их покупать себе или кому-то еще15.02.2022 19:23
Общество 15.02.2022 19:23
«Хорошая профилактика сердечно-сосудистых, но не настолько же!»: по пути из Волжского в Волгоград могут исчезнуть маршрутки15.02.2022 18:02
Общество 15.02.2022 18:02
В Волгоградской области сократилось число школ с карантином по ОРВИ15.02.2022 17:44
Общество 15.02.2022 17:44
Выборы ректора стартовали в волгоградском вузе15.02.2022 16:31
Общество 15.02.2022 16:31
Под Волгоградом слепили самого толстого снеговика15.02.2022 13:57
Общество 15.02.2022 13:57
В Волгограде выбирают лучшего повара в сфере социального питания15.02.2022 13:05
Общество 15.02.2022 13:05
Жители Волгоградской области за неделю стали меньше простывать15.02.2022 12:59
Общество 15.02.2022 12:59
Ушел из жизни самый титулованный строитель Волгограда Герасим Иванович Артемов15.02.2022 12:38
Общество 15.02.2022 12:38
Военные и чиновники в Волгограде почтили память воинов-интернационалистов15.02.2022 10:24
Общество 15.02.2022 10:24
Волгоградские СНТ и ГСК заплатят по максимуму за сорванные пломбы на электросчетчике15.02.2022 09:45
Общество 15.02.2022 09:45
Реклама