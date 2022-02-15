Житель Волгограда угрожал ножом фельдшеру скорой помощи

В Центральном районе Волгограда 51-летний мужчина угрожал расправой сотрудникам скорой помощи. Как стало известно ИА "Высота 102", волгоградец был вооружен и требовал продления больничного.

Инцидент, по сведениям экстренных служб, произошел накануне в доме №32 на улице Новороссийской. Буйный пациент вызвал скорую себе на дом.

- По приезде медиков мужчина стал угрожать фельдшеру предметом, похожим на нож, - рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. - Пришлось вызывать полицию.

Известно, что дебошир ранее был судим за кражу. От медиков он требовал продления больничного листа.

В УМВД России по Волгограду сообщили, что по данному факту проводится проверка. Не стали опровергать информацию и в облздраве.

- Сотруднику скорой помощи удалось самостоятельно покинуть квартиру, - уточнили в профильном комитете администрации региона.

Кстати, сам мужчина в ходе разбора обстоятельств настаивал на том, в руках у него кроме ключей ничего не было.