Житель Волгограда угрожал ножом фельдшеру скорой помощи

Происшествия 15.02.2022 15:58
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15.02.2022 15:58
В Центральном районе Волгограда 51-летний мужчина угрожал расправой сотрудникам скорой помощи. Как стало известно ИА "Высота 102", волгоградец был вооружен и требовал продления больничного.
Инцидент, по сведениям экстренных служб, произошел накануне в доме №32 на улице Новороссийской. Буйный пациент вызвал скорую себе на дом.
- По приезде медиков мужчина стал угрожать фельдшеру предметом, похожим на нож, - рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. - Пришлось вызывать полицию.
Известно, что дебошир ранее был судим за кражу. От медиков он требовал продления больничного листа.
В УМВД России по Волгограду сообщили, что по данному факту проводится проверка. Не стали опровергать информацию и в облздраве.
- Сотруднику скорой помощи удалось самостоятельно покинуть квартиру, - уточнили в профильном комитете администрации региона.
Кстати, сам мужчина в ходе разбора обстоятельств настаивал на том, в руках у него кроме ключей ничего не было.
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