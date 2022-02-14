Расследования

«Александр, ты не прав»: прокуратура опротестовала резкое повышение тарифов на коммуналку в Михайловке

Расследования 14.02.2022 13:17
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14.02.2022 13:17


Михайловская межрайонная прокуратура опротестовала постановление городской администрации, повлекшее повышение тарифов на общедомовые нужды. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорный орган провел проверку нормативного акта, принятого администрацией городского округа 24 декабря прошлого года, согласно которому увеличилась плата за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.
Так, с 1 января 2022 года  в стоимость платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома были включены три новые услуги: техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, организация и накопление отходов 1-4 классов опасности, уборка помещений общего пользования. Однако указанный документ принят с нарушением действующего порядка утверждения размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, считают в прокуратуре. 
В частности, стоимость выполнения работ была определена на основании экспертного заключения по результатам проверки экономической обоснованности размера платы, выполненного ООО «Центр-Аудит». При проведение расчета размера платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов учитывался весь жилищный фонд городского округа город Михайловка, в связи с чем была выведена средняя стоимость выполнения работ. Кроме того, в расчетах учитывалось только наличие инженерного оборудования в многоквартирном доме, но не учитывались конструктивные особенности зданий. Указанные факты привели к увеличению размера платы от 40 до 100% по сравнению с ранее установленными тарифами. 
По результатам проверки Михайловской межрайонной прокуратурой принесен протест, в котором поставлен вопрос об отмене нормативно-правового акта. Рассмотрение протеста находится на контроле надзорного ведомства. 
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что резкое повышение платы  на содержание жилья возмутило жителей городского округа. Горожане эмоционально высказались по этому поводу на общественных слушаниях, которые прошли в Михайловке на прошлой неделе и были посвящены совсем другому вопросу, высказав главе городского округа Александру Тюрину претензии и по другим городским проблемам. Накал страстей был таким высоким, что чиновники даже вызывали полицию. 

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