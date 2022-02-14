



Россельхозбанк в Волгоградской подвел итоги работы цифровых сервисов «Свое Родное» и «Свое Фермерство» в 2021 году. Так, за прошедший год 67 агропредприятий и производителей региона открыли виртуальные витрины со своими товарами на маркетплейсе Свое Родное, а еще 129 зарегистрировались в экосистеме Свое Фермерство.

Свое Родное – это уникальный цифровой проект Россельхозбанка, который дает возможность фермерам перевести сбыт своей продукции в цифровой формат. Регистрация на маркетплейсе и создание электронного прилавка для аграриев бесплатны, а сделки проходят напрямую между покупателем и продавцом и не облагаются комиссией. Фермеры могут разместить свои товары более чем в 20 категориях – от молочных изделий до сладостей.

Так, на маркетплейсе РСХБ хозяйство Губина А.А. реализует мраморную говядину. Потомственный фермер Юлия Яваева предлагает в зимнее время молочные продукты, летом – клубнику, овощи, а также экскурсии в свое хозяйство. Пользуются популярностью в регионе и сыры из «Киляковской сыроварни».

Выход на маркетплейс для многих региональных поставщиков – важный шаг, поскольку ранее они не имели собственных интернет-магазинов, а значит, и доступа к широкому рынку сбыта.

«Это очень удобно, что на платформе можно найти продукцию наших местных фермеров: свежую и полезную, прямо к столу. Мы успешно продаем молочные продукты через маркетплейс, нынешним летом планируем увеличить ассортимент и разместить в интернет-магазине рассаду однолетних цветов: петунии, сальвии, катарантуса и др. Наши объемы производства позволяют оформлять клумбы не только на личных приусадебных участках, но и создавать парковые композиции, благоустраивать территории организаций. И, конечно, летом наши гости смогут посетить хозяйство лично, посмотреть как живут обитатели нашего минизоопарка, полакомиться клубникой», – рассказывает Юлия Яваева.

Активно осваивают фермеры и поставщики из Волгоградской области и другую цифровую площадку РСХБ, работающую по принципу b2b, – экосистему Свое Фермерство. Здесь в одном месте объединены каталоги техники, продукции и расходных материалов, а также цифровые решения исервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса.

В экосистеме аграрии могут найти необходимую им технику (в том числе и б/у), сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, а также обсудить актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства с другими фермерами или прибегнуть в помощи телеветеринара. Регистрация в экосистеме тоже бесплатная, сделки осуществляется напрямую. Вопросы продвижения и привлечения покупателей РСХБ берет на себя.

Возможности цифровых платформ Россельхозбанка особенно актуальны для сельхозпроизводителей в период пандемии, когда бизнес активно перешел в онлайн. Причем сэкономить свои ресурсы на разработке отдельных сайтов для интернет-торговли благодаря системам Свое Фермерство и Свое Родное теперь могут как мелкие фермерские хозяйства, так и крупныекомпании из сегмента b2b.

В 2021 году число уникальных пользователей платформы РСХБ Свое фермерство по всей России превысило отметку в 1 млн человек, в ней насчитывается более 9 тысяч поставщиков, представлено более 1 млн товаров.