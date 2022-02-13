Заметки астролога: рекомендации на 14-20 февраля 2022 года





«Заметки астролога» – новый проект «Высоты 102». Каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей.

До 16 февраля Луна растущая, идет 2 четверть Луны.

16 февраля в 19ч. 58м. наступит полнолуние в 28 градусе Льва, и Луна начнет убывать, будет идти третья четверть Луны.

Садоводам и огородникам следует учесть, что период убывающей Луны больше подходит для посадок «корешков», а не вершков.

Всю неделю Венера в соединении с Марсом. В течение всего периода будет идти повышение страстности и сексуальности. Силу и активность Марса, красоту и притягательность Венеры можно использовать в творчестве, искусстве, сексе, занятиях спортом (особенно там, где нужна не только сила, но и красота).

Но! Одновременно будет расти уровень агрессии, конфликтности. Не провоцируйте партнеров (брачных, сексуальных и деловых), иначе дело может закончиться грандиозным скандалом. Будьте осторожнее в тратах: щедрость может переходить в расточительность.

Всю неделю Юпитер в благоприятном аспекте с Ураном.

Это один из самых благоприятных аспектов положения планет в астрологии. Хорошее время для принятия законов об электронике, интернете, для работы и дел, связанных с этими областями, а также новейшими технологиями, энергосберегающими технологиями, науки (в данный период – медицины, экономики, юриспруденции, электроники). Можно успешно решать вопросы, связанные с расширением контактов, связей, особенно зарубежных, организовывать дружеские и политические союзы, основывать общественные организации. Возрастает интерес к новым формам религии, йоге, астрологии.

14 февраля в 14ч. 18м. Луна перейдет в знак Льва и будет находиться в нем до 23ч. 44м. 16 февраля.

Это удачный период для занятий детьми, искусством, танцами, посещения развлекательных мероприятий даже в будние дни.

Уязвимы сердце, сердечно-сосудистая система, область грудной клетки, верхняя часть спины. Их не следует перегружать и проводить на них манипуляции. Можно лечить и проводить манипуляции на глазах, ушах, глазах, приводить в порядок нервную систему.

Период не плодовитый, поэтому любые посадки и пересадки растений не рекомендуются. Можно бороться с болезнями растений.

С 23ч. 44м. 16 февраля до 6ч. 52м. 19 февраля Луна в Деве.

Удачный период для выполнения привычной работы, наведения порядка, решения бюрократических вопросов, оформления документов.

Следует беречь кишечник, ЖКТ, область живота. Это прекрасные дни для голодания, можно именно в эти дни начинать сбрасывать лишний вес. Дни не слишком плодовитые. Растения, посаженные в эти дни, будут малоурожайными. Но можно сажать в горшочки лекарственные растения.

18 февраля в 19ч. 44м. Солнце перейдет в знак Рыб и будет находиться в нем до 18ч. 35м. 20 марта.

Течение этого периода будет идти ухудшение инфекционной обстановки, возрастает предрасположенность к инфекциям, аллергическим реакциям (поскольку Солнце будет находиться в одном знаке с Нептуном, «отвечающим» за инфекции и аллергии). Зато будет расти интуиция, интерес к мистике, религии, психологии.

19 февраля в 6ч. 52м. Луна перейдет в знак Весов и будет находиться в нем до 12ч. 20м. 21 февраля.

Это весьма удачные дни для партнерских отношений. Браки, заключенные в эти дни, будут особенно прочными.

Уязвимы область поясницы, почки, их нельзя перегружать. Зато это удачные дни для любых манипуляций в области головы. Стрижки, сделанные в это время, будут особенно красивы. Можно и нужно посещать косметолога (если нет индивидуальных противопоказаний).

Это хорошие дни для посадок цветущих растений. Только, возможно, поскольку Луна убывающая, они будут расти несколько медленнее, зато будут очень красивыми.

Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.