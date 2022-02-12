Спорт

Волгоградский «Ротор» проиграл в Турции клубу из Латвии – 1:2

Спорт 12.02.2022 18:59
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12.02.2022 18:59





Волгоградский "Ротор"  в турецком Белеке уступил в контрольном матче  с футбольным клубом «Лиепая» из Латвии – 1:2. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе,
волгоградцы сумели забить быстрый гол. На 6-й минуте после прострела с правого фланга отличился Роман Минаев. Спустя 15 минут игрок соперника восстановил равенство в счёте, а в самом конце тайма  латыши вышли вперед. Вторая половина встречи прошла без забитых мячей.
Встреча с клубом из Латвии была первым матчем во втором турецком сборе. В первом сборе «Ротор» одержал две победы и два раза сыграл вничью.
Напомним, сборы в Турции заканчиваются 25 февраля. А 3 марта волгоградцы сыграют матч в Кубке России, где встретятся с «Рубином» из Казани.
Фото Единый фан-портал "Ротора".

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