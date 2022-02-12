Впоследствии выяснилось, что черные лесорубы уничтожили около 300 кубометров лесных насаждений, чем причинили ущерб на сумму около 16 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры договоры купли-продажи леса, заключенных департаментом городского хозяйства Волгограда с физическими лицами, были признаны судом недействительными. Директор МУ «Горэколес» Владимир Мозгунов был уволен, к дисциплинарной ответственности привлекли 6 сотрудников МУ «Горэколес» и департамента городского хозяйства.
Расследования 12.02.2022 20:10
0
12.02.2022 20:10
Впоследствии выяснилось, что черные лесорубы уничтожили около 300 кубометров лесных насаждений, чем причинили ущерб на сумму около 16 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры договоры купли-продажи леса, заключенных департаментом городского хозяйства Волгограда с физическими лицами, были признаны судом недействительными. Директор МУ «Горэколес» Владимир Мозгунов был уволен, к дисциплинарной ответственности привлекли 6 сотрудников МУ «Горэколес» и департамента городского хозяйства.
В Волгограде возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев на острове Сарпинский по ч.3 ст.260 УК РФ спустя несколько лет после произошедших событий. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом говорится в документе, направленном прокуратурой Кировского района, в ответ на обращение местного жителя. В частности, заместитель прокурора Кировского района М.Жупиков сообщает, что с 2019 года полиция отдела №7 неоднократно отказывала в возбуждении уголовного дела по факту вырубки деревьев, однако прокуратура признавала данные отказы необоснованными. В частности, в действиях полицейских надзорный орган усматривал наличие «волокиты и неполноту процессуальных действий». Лишь в конце прошлого года, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Однако окончательное процессуальное решение полицией не принято, подчеркнули в надзорном органе.
Напомним, несколько лет назад жители острова Сарпинский стали бить тревогу в связи с массовой вырубкой деревьев. Свидетелями того, что происходило в лесах, были и журналисты ИА «Высота 102», которые неоднократно поднимали эту тему в своих публикациях и фиксировали на видео караваны машин, которые вывозили срубленные деревья с острова.
Впоследствии выяснилось, что черные лесорубы уничтожили около 300 кубометров лесных насаждений, чем причинили ущерб на сумму около 16 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры договоры купли-продажи леса, заключенных департаментом городского хозяйства Волгограда с физическими лицами, были признаны судом недействительными. Директор МУ «Горэколес» Владимир Мозгунов был уволен, к дисциплинарной ответственности привлекли 6 сотрудников МУ «Горэколес» и департамента городского хозяйства.
Реклама
Экс-полицейский осужден за взятки при сдаче экзаменов по вождению в Волгоградской области11.02.2022 17:24
Расследования 11.02.2022 17:24
Кадровику больницы в центре Волгограда грозит уголовное дело11.02.2022 16:50
Расследования 11.02.2022 16:50
Горе-мать ответит за гибель своих детей в пожаре в Волгоградской области11.02.2022 15:25
Расследования 11.02.2022 15:25
Торговцев оружием задержали в Волгограде (ВИДЕО)11.02.2022 15:02
Расследования 11.02.2022 15:02
Замначальника ИК в Волгоградской области заподозрили в незаконном апгрейде авто11.02.2022 13:59
Расследования 11.02.2022 13:59
Бывший главврач детской больницы в Волжском пошел под суд11.02.2022 13:50
Расследования 11.02.2022 13:50
В Волгограде за хранение наркотиков осудили бывшего адвоката11.02.2022 13:14
Расследования 11.02.2022 13:14
СК прекратил уголовное дело на главу района в Волгоградской области10.02.2022 19:58
Расследования 10.02.2022 19:58
Дело о чемодане с черной икрой из Москвы дошло до суда в Волгограде10.02.2022 17:21
Расследования 10.02.2022 17:21
Волгоградский облсуд признал законным отстранение от работы энергетиков за отказ от прививки10.02.2022 16:27
Расследования 10.02.2022 16:27
В Волгоградской области отец проспал гибель сына-грудничка10.02.2022 15:14
Расследования 10.02.2022 15:14
Рецидивист отбирал у волгоградцев золото и деньги после спектакля с угрозами10.02.2022 12:10
Расследования 10.02.2022 12:10
Была Симой, стала Фимой: уволенная в Санкт-Петербурге учительница избавилась от темного прошлого в Волгограде10.02.2022 11:21
Расследования 10.02.2022 11:21
Огромную пробку сняли на видео водители на трассе в Волгоградской области10.02.2022 10:40
Расследования 10.02.2022 10:40
Житель десятиэтажки погиб на пожаре в Волжском09.02.2022 21:53
Расследования 09.02.2022 21:53
Реклама