Расследования

Не прошло и три года: уголовное дело по вырубке леса на острове Сарпинский возбудили в Волгограде

Расследования 12.02.2022 20:10
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12.02.2022 20:10


В Волгограде возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев на острове Сарпинский по ч.3 ст.260 УК РФ спустя несколько лет  после произошедших событий. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом говорится в документе, направленном прокуратурой Кировского района, в ответ на обращение местного жителя. В частности, заместитель прокурора Кировского района М.Жупиков сообщает, что с 2019 года полиция отдела №7 неоднократно отказывала в возбуждении уголовного дела по факту вырубки деревьев, однако прокуратура признавала данные отказы необоснованными. В частности, в действиях полицейских надзорный орган усматривал наличие «волокиты и неполноту процессуальных действий». Лишь в конце прошлого года, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Однако окончательное процессуальное решение полицией  не принято, подчеркнули в надзорном органе.

Напомним, несколько лет назад жители острова Сарпинский стали бить тревогу в связи с массовой вырубкой деревьев. Свидетелями того, что происходило в лесах, были и журналисты ИА «Высота 102», которые неоднократно поднимали эту тему в своих публикациях и фиксировали на видео караваны машин, которые вывозили срубленные деревья с острова.
Впоследствии выяснилось, что черные лесорубы уничтожили около 300 кубометров лесных насаждений, чем причинили ущерб на сумму около 16 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры договоры купли-продажи леса, заключенных департаментом городского хозяйства Волгограда с физическими лицами, были признаны судом недействительными. Директор МУ «Горэколес» Владимир Мозгунов был уволен, к дисциплинарной ответственности привлекли 6 сотрудников МУ «Горэколес» и департамента городского хозяйства.


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