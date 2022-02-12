



В Волгограде возбудили уголовное дело по факту вырубки деревьев на острове Сарпинский по ч.3 ст.260 УК РФ спустя несколько лет после произошедших событий. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом говорится в документе, направленном прокуратурой Кировского района, в ответ на обращение местного жителя. В частности, заместитель прокурора Кировского района М.Жупиков сообщает, что с 2019 года полиция отдела №7 неоднократно отказывала в возбуждении уголовного дела по факту вырубки деревьев, однако прокуратура признавала данные отказы необоснованными. В частности, в действиях полицейских надзорный орган усматривал наличие «волокиты и неполноту процессуальных действий». Лишь в конце прошлого года, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Однако окончательное процессуальное решение полицией не принято, подчеркнули в надзорном органе.





