Борьба с коррупцией

Скандал с массовой вырубкой леса на острове Сарпинский в Волгограде «потушили» следователи

Борьба с коррупцией 06.12.2019 14:41
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06.12.2019 14:41


Уголовное дело по факту массовой вырубки леса на острове Сарпинский в Волгограде до сих пор не возбуждено, хотя материалы прокурорской проверки были переданы следователям еще летом текущего года. Как сообщает ИА "Высота 102", эта информация прозвучала сегодня в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре на заседании круглого стола по противодействию коррупции.

Тему "черных лесорубов" поднял новый заместитель природоохранного прокурора Олег Рожков, который курирует взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами. По его словам, вырубка лесных насаждений на Сарпинском - "больная тема", но органы дознания не спешат возбуждать уголовное дело.
Напомним, материалы прокурорской проверки по острову Сарпинский в июле текущего года были переданы в ГСУ ГУ МВД Волгоградской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Прокуратура установила, что по подложным документам в 2018 году департаментом городского хозяйства администрации Волгограда было заключено несколько десятков фиктивных договоров купли-продажи леса, прикрываясь которыми "черные лесорубы" вырубили около 300 кубометров лесных насаждений, чем причинили ущерб на сумму более 16 миллионов рублей.
По искам прокуратуры уже два таких договора купли-продажи леса, заключенных департаментом городского хозяйства администрации Волгограда с физическими лицами, признаны судами недействительными. Однако следователи, как стало известно "Высоте 102", пока не видят достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Процессуальная проверка продолжается.

"Мы ждем от правоохранительных органов более конструктивной позиции по этому вопросу", - завил на круглом столе Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов. "Мы выявили факты, которые как минимум говорят о разгильдяйстве и халатности", - считает прокурор. Он напомним, что по результатам проверки по фактам вырубки леса был уволен директор МУ "Горэколес" Владимир Мозгунов, к дисциплинарной ответственности были привлечены 6 сотрудников МУ "Горэколес" и департамента городского хозяйства администрации Волгограда. 

В работе круглого стола приняли участие представители регионального отделения ОНФ, ГУ МВД России по Волгоградской области, аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей, территориальных управлений Россельхознадзора и Росприроднадзора, аппарата уполномоченного по правам человека и другие ведомства. Участники совещания были единогласны во мнении, что более тесное взаимодействие в борьбе с коррупцией, совместное решение текущих вопросов и экологических проблем региона, принесет свой положительный результат. В качестве приоритетных направлений работы были названы сфера ТКО, захламление сельскохозяйственных земель, незаконная добыча природных ресурсов, экологическая ситуация в Светлом Яру.

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