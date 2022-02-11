В Волгограде за хранение наркотиков осудили бывшего адвоката





Ворошиловским районным судом Волгограда оглашен приговор 30-летнему бывшему адвокату, которого задержали при покупке сильнодействующего вещества. Как сообщил старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 15 октября 2021 года на пересечении улиц Революционная и Абхазская в Советском районе мужчина приобрел через тайник-закладку сверток с N-метилэфедроном массой 0,842 г. Однако употребить его не успел - сотрудники полиции задержали мужчину в рамках проведения оперативных мероприятий. Вину в содеянном обвиняемый полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



