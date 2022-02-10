Экономика

Банк «Открытие»: с наибольшей вероятностью ключевая ставка будет повышена до 9,5%

Экономика 10.02.2022 15:56
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10.02.2022 15:56


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич комментирует.
По прогнозу «Открытие Research», на первом в этом году заседании Совета директоров Банка России ключевая ставка может повышена на 100 б.п. – до 9,5%. В то же время имеющиеся данные допускают более широкий возможный диапазон изменения – от 50 до 100 б.п. – в зависимости от того, на какие компоненты роста цен делать акцент. Кроме того, в фокусе рынков будет обновленный прогноз Банка России по инфляции и среднегодовому уровню ключевой ставки.
На следующем заседании Банк России с высокой вероятностью повысит ставку на 100 б.п. В пользу столь решительного шага говорит несколько факторов:
• Сохранение высоких темпов недельной инфляции на уровне 0,2-0,3% и преобладание проинфляционных рисков в части продолжения роста мировых цен на продовольствие.
• Ужесточение риторики ФРС в отношении будущей монетарной политики в США.
• Сформировавшиеся на уровне 9,5% ожидания рынка.
В то же время ряд факторов указывает на более широкий возможный диапазон решения по ставке. Так, годовые темпы инфляции по итогам января выросли не столь значительно – с 8,4% до 8,7% г/г. При этом компоненты инфляции, на которые Банк России сохраняет наибольшее влияние, а именно непродовольственные товары и услуги, изменились не сильно. Годовой прирост цен на непродовольственные товары поднялся с 8,6% лишь до 8,7% г/г. Рост цен на услуги ускорился с 5,0% до 5,4% г/г, однако около половины прироста связано с изменением волатильных цен на услуги зарубежного туризма. С учетом того, что ключевая ставка уже находится на высоком, сравнимых с ростом цен, уровне, и устойчивости притока средств населения в банковской сектор мало что угрожает, ее повышение на 50 б.п. выглядит соразмерным решением.
С другой стороны, внимание регулятора обращено на высокие темпы совокупной инфляции и те проблемы, которые она порождает в виде высоких инфляционных ожиданий, что требует более решительных действий. Рост цен на продовольственные товары ускорился с 10,6% до 11,1% г/г, при этом годовые темпы роста цен производителей в пищевой промышленности хоть и замедляются, остаются на уровне 14% г/г, мировые цены в долларовом выражении продолжили рост и достигли максимальных с 2009 г. уровней. Под влиянием роста цен на продовольствие базовая инфляция ускорилась с 8,9% до 9,2 г/г. Инфляционные ожидания в январе хотя и снизились с максимальных 14,8% до 13,7%, остаются вблизи пиковых уровней и в целом укладываются в характерную «пилообразную» траекторию роста. Ценовые ожидания предприятий продолжили рост – средний ожидаемый темп роста цен в ближайшие три месяца ускорился с 5,1% в декабре до 5,8%. Наиболее эффективным средством снижения цен на продовольствие в этих условиях могли бы стать немонетарные миры – например, временное снижение НДС на продовольственные товары или их часть, профинансированное за счет сверхдоходов от вывозных пошлин. Но в отсутствие новых антиинфляционных мер Банк России вынужден использовать монетарные методы борьбы с инфляцией – сейчас главным образом продовольственного характера – продолжая быстро повышать ключевую ставку.
Помимо самого решения Банка России и тональности пресс-релиза, в фокусе рынков будет обновленный прогноз регулятора по среднегодовому уровню ключевой ставки. Рынок будет интересовать не только верхняя граница коридора прогноза, которая задаст ориентиры возможного повышения ключевой ставки в течение 2022 года, но и нижняя граница, которая укажет, допускает ли Банк России снижение ставки в течение 2022 г.

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