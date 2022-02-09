ВТБ в Волгограде более чем на треть увеличил продажи ипотеки





В январе этого года заемщики ВТБ в Волгоградской области оформили 230 жилищных кредитов на сумму 570 млн рублей, что на 37% выше результата за аналогичный период предыдущего года.

Среди действующих программ самой востребованной в Волгограде стала ипотека с господдержкой, по которой ВТБ предоставил заемщикам более 120 млн рублей. В рамках нее выдается каждый четвертый жилищный кредит. В восемь раз вырос спрос на «семейную ипотеку»: объем сделок составил около 100 млн рублей.

Средний размер ипотечного кредита в регионе за январь 2022 г. достиг 2,5 млн рублей.

«На данный момент мы наблюдаем высокую динамику спроса на ипотечном рынке. Большинство волгоградцев пытаются закрыть свои жилищные потребности, опасаясь дальнейшего роста ставок на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Часть сделок реализуется на прежних условиях, зафиксированных в конце 2021 года. Также заемщики не упускают возможности воспользоваться льготными программами, где ставки остались без изменений», - комментирует управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки, которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов.

В январе, по оценкам ВТБ, продажи ипотеки в целом по России выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тысяч кредитов более, чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.











