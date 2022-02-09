В Волгограде директора УК обвиняют в смерти 13-летнего подростка





Директор управляющей компании в Советском районе Волгограда обвиняется в оказании небезопасных услуг, что привело к смерти 13-летнего мальчика. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, действия 49-летнего фигуранта уголовного дела квалифицированы по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, директор УК уклонялся от проведения проверок технического состояния вентиляционных каналов и дымоотводов, тем самым, оказывал жильцам многоквартирного дома услуги по техническому обслуживанию, не отвечающие требованиям безопасности. В результате 6 апреля 2021 года в одной из квартир дома по улице Урюпинская в Волгограде скончался 13-летний подросток от отравления окисью углерода.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.



