В Волгограде директора УК обвиняют в смерти 13-летнего подростка

Расследования 09.02.2022 15:29
0
09.02.2022 15:29
Директор управляющей компании в Советском районе Волгограда обвиняется в оказании небезопасных услуг, что привело к смерти 13-летнего мальчика. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, действия 49-летнего фигуранта уголовного дела квалифицированы по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть человека).
По данным следствия, директор УК уклонялся от проведения проверок технического состояния вентиляционных каналов и дымоотводов, тем самым, оказывал жильцам многоквартирного дома услуги по техническому обслуживанию, не отвечающие требованиям безопасности. В результате 6 апреля 2021 года в одной из квартир дома по улице Урюпинская в Волгограде скончался 13-летний подросток от отравления окисью углерода.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Реклама
Жителя Москвы осудят за обман волгоградцев в финансовой пирамиде09.02.2022 15:42
Расследования 09.02.2022 15:42
Организатор ячейки радикальных исламистов осужден в Волгограде09.02.2022 14:21
Расследования 09.02.2022 14:21
Волгоградского активиста Михаила Соломонова арестовали по двум статьям на 15 суток09.02.2022 07:46
Расследования 09.02.2022 07:46
Волгоградского активиста Михаила Соломонова арестовали на 5 суток08.02.2022 22:18
Расследования 08.02.2022 22:18
«Лучше бы ее посадили»: кинувшая волгоградцев бизнесвумен избавилась от долгов с помощью банкротства08.02.2022 20:13
Расследования 08.02.2022 20:13
В Волгограде суд по делу об убийстве после ссоры в родительском чате вышел на финишную прямую08.02.2022 15:54
Расследования 08.02.2022 15:54
В Волгограде отложен процесс над последним фигурантом дела об афере с деньгами нацпроекта08.02.2022 11:18
Расследования 08.02.2022 11:18
Волгоградского активиста Михаила Соломонова задержали в отделе полиции07.02.2022 20:55
Расследования 07.02.2022 20:55
«Обвиняли в доносах и избиении пациентов»: в скандальном интернате в Волгоградской области незаконно увольняли сотрудников07.02.2022 19:48
Расследования 07.02.2022 19:48
В суде Москвы отложили рассмотрение иска экс-главного тренера волгоградского «Ротора» к Facebook07.02.2022 13:06
Расследования 07.02.2022 13:06
Нерадивого подрядчика обложили штрафами за сорванный в волгоградском поселке капремонт06.02.2022 18:40
Расследования 06.02.2022 18:40
Коронавирус не помог оправдать призывника-уклониста из Волгоградской области06.02.2022 11:16
Расследования 06.02.2022 11:16
Селянка из ревности спалила 18 тонн сена в Волгоградской области05.02.2022 11:43
Расследования 05.02.2022 11:43
В Волгоградской области худой мужчина украл и съел 11 кг шашлыка05.02.2022 09:41
Расследования 05.02.2022 09:41
Волгоградский «миллионер» осужден за аферу с ОСАГО04.02.2022 16:19
Расследования 04.02.2022 16:19
Реклама