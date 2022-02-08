Экономика

Клиентам ВТБ стал доступен заказ цифровой кредитной карты в чат-боте ВТБ Онлайн

Экономика 08.02.2022 11:14 Новости компаний
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08.02.2022 11:14 Новости компаний


Клиентам ВТБ стала доступна возможность заказать предварительно одобренную цифровую кредитную карту через чат-бот в ВТБ Онлайн. Оформление займет несколько минут. По прогнозу банка, в 2022 году новой опцией воспользуется до 60 тысяч клиентов ВТБ. 
В чат-боте нужно сделать соответствующий запрос «Оформить цифровую кредитку». После этого на экране появится текст с инструкцией. Пользователю потребуется ввести кредитный лимит и выбрать платежную систему. Необходимые персональные данные загрузятся автоматически. Завершив оформление заказа, клиент сможет сразу воспользоваться цифровой кредиткой. Все данные об операциях можно будет посмотреть на главном экране ВТБ Онлайн. При необходимости, клиент может получить пластиковый эквивалент кредитной карты в офисе.
Кредитная «Карта возможностей» сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней, бесплатное обслуживание независимо от суммы трат, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. При выпуске карты до 31 марта 2022 г. клиенты смогут получить кешбэк 10% со всех своих покупок по карте в течение первых 30 дней. 
«Банковское приложение не может обойтись без умного чат-бота. Это направление мы считаем важным в работе над ВТБ Онлайн. Речь идет о возможности клиентов быстро получать ответы на вопросы, находить информацию о продуктах, а также инструкцию для подключения. К текущему моменту в чате более 1 миллиона диалогов в месяц проходит без оператора. А бот может сориентировать по более чем 1,5 тысячи тематик. Мы не забываем и про качество консультаций, что отмечают сами клиенты. Чат-бот ВТБ получает больше 110 тысяч максимальных оценок в месяц, тогда как еще в 2020 году получил столько же за весь год», — рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
«Кредитные карты остаются универсальным инструментом для ежедневного использования нашими клиентами. Сегодня уже каждая четвертая новая кредитка оформляется полностью в цифровом формате. До конца года мы планируем нарастить долю выдач цифровых карт до 25%, поэтому активно развиваем каналы их выдач. Предположительно, новой опцией воспользуется до 60 тысяч клиентов ВТБ в 2022 году», — отметил Тимур Вафин, начальник управления «Кредитные карты» банка ВТБ.
По итогам прошлого года работа над чат-ботом ВТБ Онлайн была отмечена несколькими премиями. Эксперты Markswebb в своем исследовании рассказали о  высоких достижениях чат-бота ВТБ, а NAUMEN назвала сервис лучшим в 2021 году. Ранее в чат-боте появился сбор данных о телефонах мошенников и фишинговых сайтах. Ежемесячно чат-бот позволяет собрать более 150 тысяч номеров мошенников. Также недавно в чате появилась кнопка для поиска сообщений в истории переписки и статусы о прочтении сообщений, возможность их цитировать. Помимо прочего, в чате запустили игру «Копилка». Обратиться за консультацией к чат-боту можно не только в мобильном приложении и на сайте, но и в мессенджерах Telegram, Viber, WhatsApp и Apple Messages.

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