В Волгограде под утро дотла сгорел частный дом

Происшествия 07.02.2022 07:55
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07.02.2022 07:55
Сегодня ранним утром в Краснооктябрьском районе Волгограда вспыхнул жилой дом. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, пожар произошел на улице Матросова. Огонь полностью уничтожил частный дом, сгорели и другие расположенные во дворе постройки. Информация о происшествии и пострадавших уточняется в ГУ МЧС по Волгоградской области. По свидетельству соседей, в доме проживала благополучная семья, имевшая два автомобиля.
Фото читателей ИА "Высота 102".
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