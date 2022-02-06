Полезно знать

Заметки астролога: рекомендации с 7 по 13 февраля

Полезно знать 06.02.2022 19:25
0
06.02.2022 19:25


«Высота 102» открывает новый проект «Заметки астролога». Теперь каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа  – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий».  Ирина Сенина ведет  группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей. 
Всю неделю Луна растущая. 8 февраля в 16ч.51м. начнется вторая четверть Луны.
С 01ч.54м. 7 февраля до 13ч.28м. 9 февраля Луна будет находиться в знаке Тельца. 
Это удачный период для решения финансовых вопросов, можно покупать практичные вещи. 
Уязвимы горло, шея, верхние дыхательные пути, нижняя челюсть, щитовидная железа. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения болезней мочеполовой сферы, желчного пузыря.
Это удачный период для посадок и пересадок, подкормок растений. Например, это очень удачные дни для посадки семян томатов, огурцов на рассаду.
9 февраля в 13ч.28м. Луна перейдет в знак Близнецов и будет находиться в нем до 2ч.28м. 12 февраля.
Это удачные дни для коротких поездок, начала учебного цикла, получения и передачи информации, дел, связанных со средствами связи. 
Уязвимы легкие и, особенно, бронхи, руки, плечи. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения болезней сосудистой системы, печени и крови.
Период не плодовитый, поэтому не стоит в этот период сажать и пересаживать растения.
10-13 февраля Меркурий в соединении с Плутоном. 
Несмотря на то, что это энергетически затратный период, ум работает очень активно: можно видеть людей насквозь, докапываться до сути. Удачный период для проявления воли, активности в поисках истины. Но не рекомендуется прохождение обследований, в которых используется рентген и радиация. Кроме того, может быть повышение ревнивости, подозрительности. 
12 февраля в 2ч.28м. Луна переходит в знак Рака и будет находиться в нем до 14ч.18м. 14 февраля. 
Это удачное время для занятий семьей, домом, им следует уделять повышенное внимание. Это удачные дни для регистрации брака.
Уязвимы желудок, пищевод, лимфосистема, молочные железы. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения костной системы, зубов, суставов, коленей.
Это удачные дни для посадок и пересадок, посева семян на рассаду, подкормок растений. 
Температура скорее всего будет выше нормы, высока вероятность осадков.
С 11 февраля до 27 февраля Венера в соединении с Марсом. 
В течение всего периода будет идти повышение страстности и сексуальности. Силу и активность Марса, красоту и притягательность Венеры можно использовать в творчестве, искусстве, сексе, занятиях спортом (особенно там, где нужна не только сила, но и красота). Но! Одновременно будет расти уровень агрессии, конфликтности. Не провоцируйте партнеров (брачных, сексуальных и деловых), иначе дело может закончиться грандиозным скандалом. Будьте осторожнее в тратах: щедрость может переходить в расточительность.
С 12 февраля до 25 февраля Юпитер в благоприятном аспекте с Ураном.
Это один из самых благоприятных аспектов положения планет в астрологии. Хорошее время для принятия законов об электронике, интернете, для работы и дел, связанных с этими областями, а также новейшими технологиями, энергосберегающими технологиями, науки (в данный период – медицины, экономики, юриспруденции, электроники). Можно успешно решать вопросы, связанные с расширением контактов, связей, особенно зарубежных, организовывать дружеские и политические союзы, основывать общественные организации. Возрастает интерес к новым формам религии, йоге, астрологии.
Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Полезно знать
05.02.2022 08:13
Полезно знать 05.02.2022 08:13
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
04.02.2022 15:24
Полезно знать 04.02.2022 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
03.02.2022 11:54
Полезно знать 03.02.2022 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
03.02.2022 09:57
Полезно знать 03.02.2022 09:57
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
02.02.2022 16:45
Полезно знать 02.02.2022 16:45
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
01.02.2022 10:13
Полезно знать 01.02.2022 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
31.01.2022 17:43
Полезно знать 31.01.2022 17:43
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
31.01.2022 12:33
Полезно знать 31.01.2022 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
28.01.2022 10:58
Полезно знать 28.01.2022 10:58
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
27.01.2022 17:01
Полезно знать 27.01.2022 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
26.01.2022 16:37
Полезно знать 26.01.2022 16:37
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
26.01.2022 09:49
Полезно знать 26.01.2022 09:49
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
25.01.2022 13:34
Полезно знать 25.01.2022 13:34
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
24.01.2022 14:35
Полезно знать 24.01.2022 14:35
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
22.01.2022 09:41
Полезно знать 22.01.2022 09:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:25
Заметки астролога: рекомендации с 7 по 13 февраляСмотреть фотографии
18:51
«Лучше сидеть дома»: прогноз погоды на 7 февраля в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:40
Нерадивого подрядчика обложили штрафами за сорванный в волгоградском поселке капремонтСмотреть фотографии
16:26
Почта возместит ущерб за сгоревшие в отделении под Волгоградом посылки и бандеролиСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде пострадавшую от пожара школу закрывают на карантин и ремонтСмотреть фотографии
15:09
До беды недалеко: в Волгоградской области снежные лавины крушат дворыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
В Волгограде на пожаре в мастерской пострадал рабочийСмотреть фотографии
12:09
Здание почты сгорело в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:01
COVID-19 покоряет новые высоты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:26
«Низко летел»: появилось видео удара лихача о столб в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Коронавирус не помог оправдать призывника-уклониста из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:01
Водитель легковушки протаранил опору ЛЭП в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:43
Женщина и ребенок пострадали в ДТП с «КамАЗом» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:19
«Важна любая зацепка»: как в Волгограде разыскивают без вести пропавших защитников СталинградаСмотреть фотографии
20:09
Пострадавшую при пожаре в волгоградской школе госпитализировали в токсикологиюСмотреть фотографии
18:45
Есть пострадавшая: в Волгограде потушили пожар в школеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:12
В Волгограде горит школаСмотреть фотографии
16:43
В России отменили самоизоляцию после контакта с больными COVIDСмотреть фотографии
16:17
Рыбаков в Волгоградской области массово штрафуют за мелкую рыбуСмотреть фотографии
14:27
В Волгоградской области машина провалилась под ледСмотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Аферист разыграл спектакль для волгоградца за 4 миллиона рублейСмотреть фотографии
12:37
Волгоградская область вернулась в «красную» зону по COVID-19Смотреть фотографии
12:32
Волна ложных минирований снова накрыла ВолгоградСмотреть фотографии
11:55
Автофургон насмерть сбил пешехода в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Селянка из ревности спалила 18 тонн сена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Иномарка врезалась в бетонное ограждение на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде сбежавшего с места ДТП водителя искал батальон ДПС (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:18
Обнародованы новые данные о численности населения Волгоградской области в 2022 годуСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области худой мужчина украл и съел 11 кг шашлыкаСмотреть фотографии
09:08
Перед Волжской ГЭС столкнулись два автомобиляСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 