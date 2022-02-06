Заметки астролога: рекомендации с 7 по 13 февраля





«Высота 102» открывает новый проект «Заметки астролога». Теперь каждую неделю для наших читателей свои рекомендации дает магистр астрологии, волжанка Ирина Сенина. Ирина Сенина – известный не только в Волгоградской области, но и за ее пределами астролог. Она издала несколько книг по данной тематике, последняя ее работа – «Предсказательная астрология. Прямые и обратные формулы событий». Ирина Сенина ведет группу в социальных сетях «Астрология для профессионалов и любителей», которая пользуется большой популярностью у пользователей.

Всю неделю Луна растущая. 8 февраля в 16ч.51м. начнется вторая четверть Луны.

С 01ч.54м. 7 февраля до 13ч.28м. 9 февраля Луна будет находиться в знаке Тельца.

Это удачный период для решения финансовых вопросов, можно покупать практичные вещи.

Уязвимы горло, шея, верхние дыхательные пути, нижняя челюсть, щитовидная железа. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения болезней мочеполовой сферы, желчного пузыря.

Это удачный период для посадок и пересадок, подкормок растений. Например, это очень удачные дни для посадки семян томатов, огурцов на рассаду.

9 февраля в 13ч.28м. Луна перейдет в знак Близнецов и будет находиться в нем до 2ч.28м. 12 февраля.

Это удачные дни для коротких поездок, начала учебного цикла, получения и передачи информации, дел, связанных со средствами связи.

Уязвимы легкие и, особенно, бронхи, руки, плечи. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения болезней сосудистой системы, печени и крови.

Период не плодовитый, поэтому не стоит в этот период сажать и пересаживать растения.

10-13 февраля Меркурий в соединении с Плутоном.

Несмотря на то, что это энергетически затратный период, ум работает очень активно: можно видеть людей насквозь, докапываться до сути. Удачный период для проявления воли, активности в поисках истины. Но не рекомендуется прохождение обследований, в которых используется рентген и радиация. Кроме того, может быть повышение ревнивости, подозрительности.

12 февраля в 2ч.28м. Луна переходит в знак Рака и будет находиться в нем до 14ч.18м. 14 февраля.

Это удачное время для занятий семьей, домом, им следует уделять повышенное внимание. Это удачные дни для регистрации брака.

Уязвимы желудок, пищевод, лимфосистема, молочные железы. На них запрещены процедуры и операции. Зато это удачный период для лечения костной системы, зубов, суставов, коленей.

Это удачные дни для посадок и пересадок, посева семян на рассаду, подкормок растений.

Температура скорее всего будет выше нормы, высока вероятность осадков.

С 11 февраля до 27 февраля Венера в соединении с Марсом.

В течение всего периода будет идти повышение страстности и сексуальности. Силу и активность Марса, красоту и притягательность Венеры можно использовать в творчестве, искусстве, сексе, занятиях спортом (особенно там, где нужна не только сила, но и красота). Но! Одновременно будет расти уровень агрессии, конфликтности. Не провоцируйте партнеров (брачных, сексуальных и деловых), иначе дело может закончиться грандиозным скандалом. Будьте осторожнее в тратах: щедрость может переходить в расточительность.

С 12 февраля до 25 февраля Юпитер в благоприятном аспекте с Ураном.

Это один из самых благоприятных аспектов положения планет в астрологии. Хорошее время для принятия законов об электронике, интернете, для работы и дел, связанных с этими областями, а также новейшими технологиями, энергосберегающими технологиями, науки (в данный период – медицины, экономики, юриспруденции, электроники). Можно успешно решать вопросы, связанные с расширением контактов, связей, особенно зарубежных, организовывать дружеские и политические союзы, основывать общественные организации. Возрастает интерес к новым формам религии, йоге, астрологии.

Помните, что это общие рекомендации, а у каждого человека есть свой, индивидуальный гороскоп. И все события в Вашей жизни будут происходить именно по нему. Чтобы узнать, что именно будет происходить лично у вас (здоровье, работа, финансы, брак, дети, поездки и т.д.), обратитесь за консультацией к астрологу.



