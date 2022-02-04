ВТБ запустил ипотеку на машиноместа и кладовки

Экономика 04.02.2022 10:58 Новости компаний
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04.02.2022 10:58 Новости компаний
По данным ВТБ, в 2021 году спрос россиян на паркинги в новостройках увеличился в среднем на 20-30%. С учетом роста продаж в этом сегменте банк запустил специальную программу на покупку машиномест и кладовок. Оформление кредита доступно по паспорту и СНИЛС как на готовые, так и на строящиеся объекты. Минимальная ставка составляет 10,7%. По прогнозам ВТБ, в 2022 году новым продуктом могут воспользоваться свыше 10 тысяч заемщиков, а объем сделок достигнуть 10 млрд рублей.
Программа действует во всех регионах присутствия банка. Минимальная ставка по программе составляет 10,7%. Она доступна для зарплатных клиентов ВТБ (как действующих, так и будущих) при условии комплексного страхования, подаче заявки на сайте банка или через застройщика-партнера и использовании цифровых сервисов при оформлении сделки.
Первоначальный взнос в рамках программы составляет не менее 20% от стоимости недвижимости. Для одобрения кредита клиентам достаточно двух документов – паспорта и СНИЛС. Дополнительного подтверждения дохода не требуется.
Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей. Максимально доступный размер средств при покупке машиноместа – 4 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 2 млн – для остальных регионов. Для приобретения кладового помещения сумма кредита может достигать 2 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 1 млн – для других субъектов. Срок кредита – до 30 лет.
«На фоне рекордного спроса на недвижимость в новостройках растет интерес населения и к крытым парковкам. По нашим данным, в прошлом году в новых жилых комплексах он увеличился в среднем на 20-30%. Причина проста – это избавляет жильцов от необходимости искать свободное место на общественных парковках, которые не всегда бывают доступны, особенно в вечернее время. Еще один критерий комфорта, имеющий значение для владельцев квартир, - наличие кладового помещения. В условиях увеличения средней стоимости квадратного метра жилья многие клиенты стремятся переехать в дома, где больше свободного пространства. ВТБ стратегически нацелен на улучшение качества жизни россиян, поэтому мы приняли решение добавить в свою линейку новый продукт", - прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.
Топ-менеджер банка добавил, что оформить ипотеку на машиноместо или кладовку клиенты смогут как на этапе приобретения квартиры, так и позже, например, при оформлении объекта недвижимости в собственность. По его прогнозам, уже в 2022 году новым продуктом могут воспользоваться свыше 10 тысяч заемщиков ВТБ, а объем сделок достигнуть 10 млрд рублей.
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам января 2022 года банк выдал свыше 18,6 тысяч кредитов на 77 млрд рублей, увеличив объем продаж почти на 70%, что значительно выше рыночных значений.
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