Экономика

В 2021 году Сбер профинансировал малые сельхозпредприятия на 70 млрд рублей

Экономика 04.02.2022 10:42 Новости компаний
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04.02.2022 10:42 Новости компаний


За 2021 год Сбер заключил более 15 тысяч кредитных договоров на сумму свыше 70 млрд рублей с малыми предприятиями, работающими в агропромышленном комплексе. При этом более 60% объема кредитования пришлось на долю займов, предоставленных в рамках льготной программы субсидирования Минсельхоза России.
Средний срок привлечения денежных средств варьируется в диапазоне 3 лет. Больше всего средств было выдано компаниям, которые занимаются растениеводством, далее следуют мясное и молочное животноводство.
Более половины всех заявок были оформлены онлайн без необходимости предварительного посещения банка. Данные инструменты позволяют наращивать и удерживать высокий уровень кредитования малых форм хозяйствования (МФХ) — доля банка по объему выделенных на МФХ освоенных субсидий составляет более 37%.
Благодаря проделанной работе фиксируется положительная динамика качественных показателей отрасли за последние годы, несмотря на трудности, которые рынок терпит в условиях пандемии:
— прирост доли в структуре сельхозпроизводства на малые предприятия с 11% до 15%,
— снижение доли личных подсобных хозяйств на 7% с переходом деятельности в качестве предпринимателей и крупных форм хозяйствования,
— увеличение валового сбора урожая при сохранении размера возделываемых площадей.
Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Сбер обслуживает более 70 тысяч малых предприятий, работающих в отрасли сельского хозяйства. Большое значение для них имеет своевременная закупка необходимых ресурсов и обновление дорогостоящего парка техники. Наша статистика это подтверждает: чаще запрашиваются кредитные средства на закупку семян и молодняка, приобретение оборудования с целью модернизации производства, а также реконструкции объектов сельхозназначения. Понимая нужды аграриев, мы своевременно обеспечиваем их необходимыми финансовыми ресурсами, помогая сосредоточиться на эффективном развитии столь нужного нашей стране бизнеса».

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