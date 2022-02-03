Рецидивиста задержали за кражу решеток ливневок в Волгограде

Расследования 03.02.2022 12:22
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03.02.2022 12:22
Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже ливневок в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, с заявлением в полицию о пропаже решеток обратился представитель организации коммунально-дорожного строительства.
В отделе полиции №6 в Советском районе мужчина рассказал, что 13 и 16 декабря неизвестный похитил 10 решеток дождеприемных колодцев, расположенных на улице Василевского. В результате розыска полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Ворошиловского района. Мужчина признался в содеянном. Металлические решетки он сдал в пункт металлолома, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ – «Кража». Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
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