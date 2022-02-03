Экономика

Сбербанк в Волгограде активно поддерживает предпринимателей в рамках программы ФОТ 3.0

Экономика 03.02.2022 10:18 Новости компаний
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03.02.2022 10:18 Новости компаний


В декабре 2021 года закончился прием заявок по второму этапу льготной кредитной программы «ФОТ 3.0», однако выдача кредитов, по ранее одобренным заявкам продолжается.  В январе текущего года Волгоградское отделение Сбербанка уже выдало более 34 млн. рублей. В рамках второго этапа программы предприниматели Волгоградской области в ноябре и декабре 2021 года оформили в Сбербанке более 180 кредитных соглашений. Благодаря своевременно выданным средствам в сфере малого и среднего бизнеса удалось сохранить свыше 4 тысяч рабочих мест.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка«Для предпринимателей, работающих в условиях ковидных ограничений, второй этап госпрограммы ФОТ 3.0 стал хорошей поддержкой. К нам за кредитованием обратились представители различных отраслей. По запросам бизнеса льготные займы получили предприятия общественного питания, салоны красоты, стоматологические клиники, организации, занимающиеся дополнительным образованием детей и взрослых».
Подать заявку на льготное кредитование можно было в ноябре-декабре 2021 года представителям 17 наиболее пострадавших от ограничений отраслей. Главным условием получения кредита являлось сохранение численности сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель контролировался на основании данных ФНС. Выдать кредиты по всем одобренным заявкам планируется до июня 2022 года.
Помимо этой программы, Сбербанк в регионе применяет упрощённые подходы по реструктуризации кредитов компаниям, которые пострадали из-за пандемии. Малому и среднему бизнесу за январь 2022 года реструктуризировано кредитов на сумму более 17,3 млн рублей. Снизить финансовую нагрузку предпринимателям удалось за счет продления срока возврата кредита.

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