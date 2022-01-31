Сбербанк в Волгограде выдал очередной кредитный транш на строительство жилого комплекса URBN с применением эскроу
Экономика 31.01.2022 15:50 Новости компаний
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31.01.2022 15:50 Новости компаний
Волгоградское отделение Сбербанка предоставило ГК «Пересвет–Юг» проектное финансирование с использованием счетов эскроу. Кредитные средства будут направлены на строительство трех жилых домов №5, 6, 7 ЖК URBN (комплекс ЖК URBN - 6 жилых домов, 2 подземных и 1 наземный паркинга).
Совместный проект Сбербанка и ГК «Пересвет-Юг» реализуется вот уже второй год. Финансирование строительства жилья ведется с использованием счетов эскроу, т. е. покупатели квартир вносят денежные средства на счета эскроу, открытые в Сбербанке. Деньги на этих счетах хранятся до завершения строительства и передачи квартир дольщикам. Застройщик получает денежные средства после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности. В рамках совместного сотрудничества Сбербанком уже предоставлено финансирование 2 жилых домом в ЖК URBN (ввод одного из них запланирован в 1 кв. 2022 г.).
Сбербанк предлагает застройщикам региона удобные условия финансирования. Так, при проектном финансировании компания получает денежные средства сразу, а проценты выплачивает с отсрочкой на весь срок кредитования. Такие условия доступны застройщикам и проектам, прошедшим экспертизу банка и получившим положительное заключение.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «В Волгограде отмечается высокий интерес со стороны строительных компаний к программам кредитования в рамках проектного финансирования. Сбербанк, являясь надежным финансовым партнером ключевого девелопера региона, вносит свой вклад в развитие города, ведь кредитные средства Сбербанка позволяют строить комфортные, современные многоквартирные жилые комплексы и улучшать условия проживания горожан».
Алексей Цуканов, генеральный директор ГК «Пересвет-Юг»: «Проект «URBN» - это наше видение того, каким должно быть современное городское жилье. Лучшие практики архитектуры, дизайна, планирования, благоустройства и наполнения среды будут воплощены нами в новом ЖК. А, например, такие элементы благоустройства, как уличный кинотеатр, летняя терраса кафе во дворе и спортивные площадки на кровле многоуровневого паркинга отличающие проект «URBN», помогут взглянуть на дворовое пространство по-новому. В 2021 году наш проект благоустройства двора и прилегающих улиц стал лауреатом XI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. И теперь благодаря поддержке Сбербанка мы эти планы реализуем в жизнь. Надеемся, что этот год станет для нас особенно продуктивным, на 2022 год у нас запланирован ввод в эксплуатацию первого дома ЖК URBN».
Фото предоставлено ГК «Пересвет-Юг»
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