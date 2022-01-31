Волгоградские гандболистки вышли из карантина

Спорт 31.01.2022 16:01
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31.01.2022 16:01
Спортсменки волгоградского «Динамо-Синара» возобновили занятия после карантина и приступили к подготовке к матчам в Ижевске и Уфе в рамках гандбольной Олимпбет Суперлиги. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в клубе. Ранее волгоградскому гандбольному клубу пришлось перенести встречи с соперниками из-за вспышки вирусного заболевания в команде. По этой причине гандболистки отменили и матч со «Ставрополем». Как поясняли в клубе, болели не только некоторые игроки, но и тренеры.
Фото сайта "Динамо-Синара".
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