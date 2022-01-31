Спорт

Волгоградские гандболистки вышли из карантина

Спорт 31.01.2022 16:01
0
31.01.2022 16:01


Спортсменки волгоградского «Динамо-Синара» возобновили занятия после карантина и приступили  к подготовке к матчам в Ижевске и Уфе в рамках гандбольной Олимпбет Суперлиги. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в клубе. Ранее волгоградскому гандбольному клубу пришлось перенести встречи с соперниками из-за вспышки вирусного заболевания в команде. По этой причине гандболистки отменили и матч со «Ставрополем». Как поясняли в клубе, болели не только некоторые игроки, но и тренеры. 
Фото сайта "Динамо-Синара".

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Спорт
30.01.2022 15:42
Спорт 30.01.2022 15:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.01.2022 18:12
Спорт 29.01.2022 18:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.01.2022 08:07
Спорт 26.01.2022 08:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.01.2022 18:34
Спорт 24.01.2022 18:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.01.2022 12:30
Спорт 21.01.2022 12:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.01.2022 14:47
Спорт 16.01.2022 14:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.01.2022 20:02
Спорт 10.01.2022 20:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.01.2022 14:53
Спорт 10.01.2022 14:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.12.2021 11:50
Спорт 22.12.2021 11:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.12.2021 13:54
Спорт 06.12.2021 13:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.12.2021 08:55
Спорт 02.12.2021 08:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.11.2021 15:29
Спорт 30.11.2021 15:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.11.2021 09:00
Спорт 29.11.2021 09:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.11.2021 16:09
Спорт 27.11.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.11.2021 17:50
Спорт 22.11.2021 17:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:35
В Волгограде умер известный врач-хирургСмотреть фотографии
20:06
«Умная новостройка»: видеонаблюдение на страже спокойствия жителей ВолжскогоСмотреть фотографии
20:01
Нулевая продольная в Волгограде станет пешеходной на два дняСмотреть фотографии
19:27
«Все в трещинах, в квартирах холод»: в пострадавшей от взрыва волгоградской четырехэтажке лопаются стеныСмотреть фотографии
18:21
Учителя из Волгоградской области вышли в финал конкурса «Флагманы образования. Школа»Смотреть фотографии
17:43
Для романтиков и влюбленных: неожиданное знакомство с Виллой София в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
17:10
Вспышка «омикрона» не отменила традиционную реконструкцию пленения Паулюса в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде пьяный водитель после погони оказал сопротивление полицииСмотреть фотографии
16:01
Волгоградские гандболистки вышли из карантинаСмотреть фотографии
15:23
Мужчина прогорел на махинациях с топливом за баллы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:18
Волгоградская медсестра в стрессе отправила аферистам 2 миллионаСмотреть фотографии
15:00
Снизилось число закрытых на карантин школ и классов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:40
Волгоградские полицейские догнали машину браконьеров с убитыми косулямиСмотреть фотографии
14:27
Сосулька чуть не убила посетительницу салона красоты в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Коронавирус преодолел тысячный рубеж в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:55
В Волгоградской области расследовали дело о гибели детей в пожареСмотреть фотографии
12:44
Клиенты Solar JSOC смогут контролировать работу всех сервисов в едином личном кабинетеСмотреть фотографии
12:33
Что готовит волгоградцам первая неделя года Тигра: премьера проектаСмотреть фотографии
12:29
В Волгоградской области осудили отца пропавшего без вести 13-летнего мальчикаСмотреть фотографии
12:01
Прокуратура оспорила отказ в сносе депутатской постройки в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:50
Суд в Волгограде отправил в колонию экс-председателя облкомприродыСмотреть фотографии
11:46
Волгоградские медики с 1 февраля начнут получать доплаты из-за «омикрона»Смотреть фотографии
10:49
В Волжском машина без водителя наехала на пенсионеркуСмотреть фотографии
10:48
Внимание к каждому абоненту: «Волгоградэнергосбыт» помог решить вопросы с декабрьскими квитанциями более 5 500 волгоградцамСмотреть фотографии
10:27
Легковушка влетела в «КамАЗ» на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:42
Ужасы нашего городка: жители Волгоградской области померились сосульками и сугробамиСмотреть фотографии
08:16
Февраль в Волгоградской области начнется с метелей и снегопадовСмотреть фотографии
19:42
Долги по зарплате выросли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:32
В Волгоградской области построят умные спортплощадкиСмотреть фотографии
18:12
Тихая угроза: кто должен убирать снег и сосульки с крыш волгоградских домовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 