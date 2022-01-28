Программа рефинансирования кредитов банка «Открытие» признана одной из лучших на рынке по итогам 2021 года
Экономика 28.01.2022 16:33 Новости компаний
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28.01.2022 16:33 Новости компаний
Банк «Открытие» вошел в тройку лидеров рейтинга лучших программ по рефинансированию кредитов на российском банковском рынке в 2021 году, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Рефинансирование кредита наличными в банке «Открытие» можно оформить по двум документам в офисе или онлайн на сайте банка. Решение по заявке банк примет в течение трех минут. Сумма кредита - до 5 миллионов рублей, срок – до 5 лет.
При рефинансировании можно объединить до 10 кредитов, что позволит существенно уменьшить долговую нагрузку и размер ежемесячных платежей, а также добавить дополнительную сумму на личные нужды. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту Opencard, расплачиваясь которой накапливает кешбэк до 2,5% и получает возможность компенсировать им часть процентов по кредиту или вернуть стоимость покупки. Для получения кредита не обязательно приходить в отделение «Открытия» — дебетовая карта с начисленной суммой кредита может быть доставлена в любое удобное место.
В течение 2021 года команда «Выберу.ру» подготовила шесть рейтингов по рефинансированию кредитов. В итоговый годовой рейтинг вошли банки России из топ-100 по размеру активов на 1 января 2022 года с наиболее выгодными предложениями по условиям программ рефинансирования кредитов.
При составлении итогового рейтинга программ рефинансирования кредитов ключевыми критериями были размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, изменение сроков кредитования, фактор снижения ставки за счёт страхования и стоимость страхования, если оно предусмотрено. Также учитывались накопленные банками позиции в рейтингах рефинансирования кредитов за год, надежность кредитных организаций и их значимость на рынке.
Оформить рефинансирование кредита и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка «Открытие».
«Выберу.ру» (www.vbr.ru) входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны.
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