



В январе 2022 года исполняется 63 года со дня основания Волгоградского алюминиевого завода, который с 2007 года входит в состав компании РУСАЛ. Традиционно в эти дни на предприятии подводят итоги производственной деятельности.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку во втором пандемийном году завод работал с полной загрузкой мощностей. Это связано с высоким спросом на продукцию предприятия на рынке. Производство алюминиевых цилиндрических слитков в прошлом году увеличилось на 25% до 58,3 тыс. тонн по сравнению с допандемийным 2019 годом. Рост выпуска первичного алюминия увеличился на 4% до 73,1 тыс. тонн. Производство обожженных анодов составило 105,2 тыс. тонн. Кроме того в прошлом году на 24% был увеличен выпуск так называемых «зеленых», то есть не обожженных анодов. Объем составил 135,3 тыс. тонн.

«Осуществление таких производственных показателей в условиях пандемии стало возможным за счет оперативно принятых компанией мер по профилактике коронавирусной инфекции и коллективной ответственности сотрудников по защите от COVID-19. Наши работники осознают, какие последствия могут быть при массовом заболевании, как это может сказаться на их здоровье и на производственном процессе. Они старались по максимуму соблюдать все предписанные мероприятия, включая вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса», - отмечает генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев.

Еще одним важным моментом в жизни завода стало освоение выпуска новой продукции — протекторов для антикоррозионной защиты. Это готовый продукт, не требующий дальнейшего передела. Такие протектора применяют в нефтегазовой отрасли – алюминиевые кольца из различных сплавов устанавливают на трубопроводы, что позволяет повысить сроки эксплуатации трубы в местах подверженных физическим и химическим факторам разрушения. Протекторы были разработаны при сотрудничестве со специалистами ВолгГТУ.

С момента расконсервации электролизного производства завод начал масштабную экологическую модернизацию и переход на наилучшие доступные технологии. Все основные источники выбросов на ВгАЗе оснащены высокоэффективным газоочистным оборудованием. Только 2021 год на программу по снижению выбросов затрачено более 200 млн рублей. В частности, 24 электролизера переведены на технологию «Экологический Содерберг», которая вошла в Справочник наилучших доступных технологий. Эта усовершенствованная конструкция системы газоудаления обеспечивает высокую герметичность, использование оптимизированного состава анодной массы и позволяет существенно сократить выбросы через аэрационные фонари корпусов электролиза. До конца 2022 года «ЭкоСодербергом» будут оснащены еще 20 электролизеров. К концу года их общее число составит 64 из 84 имеющихся. Также в минувшем году все электролизеры корпуса №5 были переведены на систему автоматической подачи сырья, что позволило сократить процесс пыления в рабочей зоне.

Что касается работы с отходами производства, то в планах - реализация проекта рециклинга. По словам Юрия Моисеева, можно сколько угодно производить алюминий, но важно ввести его осознанное потребление, включая вторичное использование: «Алюминий может подвергаться неограниченному количеству переработок без потери своих свойств. Для этого на нашем заводе планируется не только перерабатывать отходы своего производства, но и со стороны. Инвестиции в проект предварительно оцениваются в сумму порядка 4,5 млрд рублей».

Сегодня на ВгАЗе трудится свыше 1500 человек и предприятие не испытывает дефицита в рабочих кадрах. Кадровая политика направлена, в том числе и на привлечение молодежи. Этому способствует тесное сотрудничество с Волгоградским государственным техническим университетом и Волгоградским колледжем управления и новых технологий им. Юрия Гагарина. В вузе обустроена лаборатория РУСАЛа, оснащенная необходимым оборудованием для изучения физико-химических свойств алюминиевых сплавов. Уже с третьего курса студены приходят на завод на практику, и к окончанию учебного заведения они полностью осведомлены о технологических процессах на предприятии. У них также есть возможность устраиваться на работу время каникул, за что они получают полноценную заработную плату в соответствии с квалификацией.

С прошлого года на ВгАЗе реализуется корпоративная программа, в рамках которой участникам выплачивается стипендия в размере до 25 тыс. руб. Это студенты, прошедшие определенный отбор и подтвердившие свои достижения не только в учебе, но и в научной, и общественной деятельности.

«Мы заинтересованы в качестве подготовки кадров. Важно, чтобы студенты получили достойный уровень теоретических знаний, который мы потом сможем не только закрепить, но и развить на практике. Для потенциальных сотрудников в компании — серьезная мотивационная составляющая. У нас есть примеры, когда бывшие выпускники за год становились мастерами. А многие наши работники сегодня занимают ведущие должности в том числе и на других заводах РУСАЛа», - рассказывает Юрий Моисеев.

Кроме того, на ВгАЗе одна из самых высоких заработных плат в регионе. Квалифицированный специалист получает свыше 70 тыс. руб. Дополнительным стимулом является и жилищная программа. Она предусматривает компенсацию 50% ежемесячного платежа по ипотечному кредиту. Текущий этап программы охватывает более 70 заводчан, число участников планируется расширить.

Как отмечает генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев, перед заводом стоят большие задачи: «Несмотря на все внешние вызовы, желаю всем работникам ВгАЗа реализовать намеченные проекты и двигаться только вперед! И, конечно крепкого здоровья и трудовых успехов»!



