Экономика 28.01.2022 12:07 Новости компаний
0
28.01.2022 12:07 Новости компаний
В январе 2022 года исполняется 63 года со дня основания Волгоградского алюминиевого завода, который с 2007 года входит в состав компании РУСАЛ. Традиционно в эти дни на предприятии подводят итоги производственной деятельности.
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку во втором пандемийном году завод работал с полной загрузкой мощностей. Это связано с высоким спросом на продукцию предприятия на рынке. Производство алюминиевых цилиндрических слитков в прошлом году увеличилось на 25% до 58,3 тыс. тонн по сравнению с допандемийным 2019 годом. Рост выпуска первичного алюминия увеличился на 4% до 73,1 тыс. тонн. Производство обожженных анодов составило 105,2 тыс. тонн. Кроме того в прошлом году на 24% был увеличен выпуск так называемых «зеленых», то есть не обожженных анодов. Объем составил 135,3 тыс. тонн.
«Осуществление таких производственных показателей в условиях пандемии стало возможным за счет оперативно принятых компанией мер по профилактике коронавирусной инфекции и коллективной ответственности сотрудников по защите от COVID-19. Наши работники осознают, какие последствия могут быть при массовом заболевании, как это может сказаться на их здоровье и на производственном процессе. Они старались по максимуму соблюдать все предписанные мероприятия, включая вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса», - отмечает генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев.
Еще одним важным моментом в жизни завода стало освоение выпуска новой продукции — протекторов для антикоррозионной защиты. Это готовый продукт, не требующий дальнейшего передела. Такие протектора применяют в нефтегазовой отрасли – алюминиевые кольца из различных сплавов устанавливают на трубопроводы, что позволяет повысить сроки эксплуатации трубы в местах подверженных физическим и химическим факторам разрушения. Протекторы были разработаны при сотрудничестве со специалистами ВолгГТУ.
С момента расконсервации электролизного производства завод начал масштабную экологическую модернизацию и переход на наилучшие доступные технологии. Все основные источники выбросов на ВгАЗе оснащены высокоэффективным газоочистным оборудованием. Только 2021 год на программу по снижению выбросов затрачено более 200 млн рублей. В частности, 24 электролизера переведены на технологию «Экологический Содерберг», которая вошла в Справочник наилучших доступных технологий. Эта усовершенствованная конструкция системы газоудаления обеспечивает высокую герметичность, использование оптимизированного состава анодной массы и позволяет существенно сократить выбросы через аэрационные фонари корпусов электролиза. До конца 2022 года «ЭкоСодербергом» будут оснащены еще 20 электролизеров. К концу года их общее число составит 64 из 84 имеющихся. Также в минувшем году все электролизеры корпуса №5 были переведены на систему автоматической подачи сырья, что позволило сократить процесс пыления в рабочей зоне.
Что касается работы с отходами производства, то в планах - реализация проекта рециклинга. По словам Юрия Моисеева, можно сколько угодно производить алюминий, но важно ввести его осознанное потребление, включая вторичное использование: «Алюминий может подвергаться неограниченному количеству переработок без потери своих свойств. Для этого на нашем заводе планируется не только перерабатывать отходы своего производства, но и со стороны. Инвестиции в проект предварительно оцениваются в сумму порядка 4,5 млрд рублей».
Сегодня на ВгАЗе трудится свыше 1500 человек и предприятие не испытывает дефицита в рабочих кадрах. Кадровая политика направлена, в том числе и на привлечение молодежи. Этому способствует тесное сотрудничество с Волгоградским государственным техническим университетом и Волгоградским колледжем управления и новых технологий им. Юрия Гагарина. В вузе обустроена лаборатория РУСАЛа, оснащенная необходимым оборудованием для изучения физико-химических свойств алюминиевых сплавов. Уже с третьего курса студены приходят на завод на практику, и к окончанию учебного заведения они полностью осведомлены о технологических процессах на предприятии. У них также есть возможность устраиваться на работу время каникул, за что они получают полноценную заработную плату в соответствии с квалификацией.
С прошлого года на ВгАЗе реализуется корпоративная программа, в рамках которой участникам выплачивается стипендия в размере до 25 тыс. руб. Это студенты, прошедшие определенный отбор и подтвердившие свои достижения не только в учебе, но и в научной, и общественной деятельности.
«Мы заинтересованы в качестве подготовки кадров. Важно, чтобы студенты получили достойный уровень теоретических знаний, который мы потом сможем не только закрепить, но и развить на практике. Для потенциальных сотрудников в компании — серьезная мотивационная составляющая. У нас есть примеры, когда бывшие выпускники за год становились мастерами. А многие наши работники сегодня занимают ведущие должности в том числе и на других заводах РУСАЛа», - рассказывает Юрий Моисеев.
Кроме того, на ВгАЗе одна из самых высоких заработных плат в регионе. Квалифицированный специалист получает свыше 70 тыс. руб. Дополнительным стимулом является и жилищная программа. Она предусматривает компенсацию 50% ежемесячного платежа по ипотечному кредиту. Текущий этап программы охватывает более 70 заводчан, число участников планируется расширить.
Как отмечает генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев, перед заводом стоят большие задачи: «Несмотря на все внешние вызовы, желаю всем работникам ВгАЗа реализовать намеченные проекты и двигаться только вперед! И, конечно крепкого здоровья и трудовых успехов»!
Реклама
Программа рефинансирования кредитов банка «Открытие» признана одной из лучших на рынке по итогам 2021 года28.01.2022 16:33
Экономика 28.01.2022 16:33
ВТБ Лизинг: спрос на лизинг электромобилей вырос в 2 раза в 2021 году28.01.2022 15:05
Экономика 28.01.2022 15:05
В банкоматах Сбера теперь можно снимать наличные с помощью приложения СберБанк Онлайн28.01.2022 11:52
Экономика 28.01.2022 11:52
Банк «Открытие»: ФРС спешит приступить к повышению ставки28.01.2022 09:26
Экономика 28.01.2022 09:26
ВТБ предупреждает о росте числа фейковых подписок в интернете28.01.2022 09:22
Экономика 28.01.2022 09:22
Банк «Открытие» выдал 4 млрд рублей в рамках второго этапа госпрограммы ФОТ 3.027.01.2022 18:19
Экономика 27.01.2022 18:19
ВТБ запустил маркетплейс для оформления ОСАГО в мобильном банке27.01.2022 16:30
Экономика 27.01.2022 16:30
Стоимость реализуемых активов на Портале DA превысила 312 млрд рублей27.01.2022 16:14
Экономика 27.01.2022 16:14
ВТБ Капитал Инвестиции: волатильность на рынках привела к двукратному росту торговых оборотов и числа сделок27.01.2022 14:01
Экономика 27.01.2022 14:01
Сразу пять ИТ-проектов банка «Открытие» победили в конкурсе Global CIO-202127.01.2022 13:35
Экономика 27.01.2022 13:35
СберБанк выдал льготных образовательных кредитов на 9,5 млрд рублей27.01.2022 09:48
Экономика 27.01.2022 09:48
ВТБ: рост курсов ускорил девалютизацию сбережений27.01.2022 09:12
Экономика 27.01.2022 09:12
Сбер предоставил более 46 млрд рублей по льготной программе ФОТ 3.026.01.2022 17:44
Экономика 26.01.2022 17:44
В банке «Открытие» Татьяны чаще всего страхуют свою жизнь26.01.2022 15:34
Экономика 26.01.2022 15:34
Дмитрий Ивантер переизбран председателем совета НП «Лизинговый союз» при ТПП РФ26.01.2022 13:28
Экономика 26.01.2022 13:28
Реклама