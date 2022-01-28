Экономика

В банкоматах Сбера теперь можно снимать наличные с помощью приложения СберБанк Онлайн

Экономика 28.01.2022 11:52 Новости компаний
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28.01.2022 11:52 Новости компаний


Новый сервис СберБанка позволяет клиентам снимать наличные в банкомате без использования пластиковой карты или гаджета с бесконтактным модулем NFC. Понадобится лишь телефон с установленным мобильным приложением СберБанк Онлайн. 
Чтобы воспользоваться услугой нужно выбрать на экране банкомата опцию «Снять через СберБанк Онлайн» и отсканировать появившийся код камерой смартфона – все остальные действия (ввод суммы и выбор карты) выполняются в телефоне. В целях сохранения окружающей среды, чек при этом печататься не будет. В случае необходимости, справка по операции всегда доступна в приложении СберБанк Онлайн.
Новая опция особенно актуальна для владельцев смартфонов без модуля NFС: теперь они смогут получить деньги в банкомате, даже если забыли банковскую карту дома. 
В 2021 году был проведен пилотный запуск данного функционала на ограниченном количестве устройств, сейчас уже более 23 тысяч банкоматов Сбера поддерживают эту возможность. 
Андрей Жарский, вице-президент по продажам блока «Сеть продаж» Сбербанка«Новая функция позволяет провести операцию еще быстрее, ведь все действия происходят на экране своего смартфона. Мы продолжаем работать над упрощением способов использования банкоматов – теперь возможность обслуживания “без пластика” появилась и у тех клиентов, чей смартфон не оснащен бесконтактным модулем».


 

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