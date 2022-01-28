Происшествия

Пенсионер зарезал своего собутыльника в поселке под Волгоградом

Происшествия 28.01.2022 11:17
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28.01.2022 11:17


Следователи возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины, который подозревается в убийстве своего собутыльника в рабочем поселке Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, после убийства мужчина сам позвонил в правоохранительные органы и признался в преступлении. 
По данным следствия, накануне днем подозреваемый вместе со своим 53-летним знакомым распивал горячительные напитки в строительном вагончике в рабочем поселке Ерзовка Городищенского района. После употребления спиртного среди мужчин разгорелся конфликт, в ходе которого пенсионер кухонным ножом нанес 8 ударов своему знакомому. Мужчина скончался на месте происшествия. Осознав, что он натворил, подозреваемый  вызвал полицию, после чего его задержали. 
По решению суда мужчина заключен под стражу.  

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