Пенсионер зарезал своего собутыльника в поселке под Волгоградом





Следователи возбудили уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины, который подозревается в убийстве своего собутыльника в рабочем поселке Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, после убийства мужчина сам позвонил в правоохранительные органы и признался в преступлении.

По данным следствия, накануне днем подозреваемый вместе со своим 53-летним знакомым распивал горячительные напитки в строительном вагончике в рабочем поселке Ерзовка Городищенского района. После употребления спиртного среди мужчин разгорелся конфликт, в ходе которого пенсионер кухонным ножом нанес 8 ударов своему знакомому. Мужчина скончался на месте происшествия. Осознав, что он натворил, подозреваемый вызвал полицию, после чего его задержали.

По решению суда мужчина заключен под стражу.



