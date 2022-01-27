Расследования 27.01.2022 16:53
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27.01.2022 16:53
Виновной в служебном подлоге и мошенничестве признана бывший директор МКОУ "Краснокоротковская основная школа" в Новоаннинском районе. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 50 тысяч рублей. С осужденной также взыскан причиненный преступлениями материальный ущерб в размере более 232 тысяч рублей.
Судом установлено, что занимая должность директора, используя свое служебное положение для личного обогащения она фиктивно трудоустроила своего сына на должность дворника школы, а потом и вахтера. Также подсудимая составила пять фиктивных договоров от лица школы и своего сына об оказании последним возмездных услуг по контролю и регулированию работы газовых котлов. Своими действиями она причинила бюджету Новоаннинского муниципального района материальный ущерб на сумму 232 тысячи 283 рубля 14 копеек. Женщина вину не признала.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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