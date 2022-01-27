Из-за QR-кодов в Волгоградской области сократилось количество туристов

Экономика 27.01.2022 17:23
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27.01.2022 17:23
В Волгоградской области в декабре показатель годовой инфляции снизился до 7,8%, что меньше среднероссийского уровня (8,3%) и значения инфляции по Южному федеральному округу (8,8%). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Южного главного управления Банка России.
Замедляли инфляцию в регионе преимущественно цены на продукты питания. Хороший урожай овощей и увеличение импортных поставок привели к расширению предложения на рынке. В результате замедлился рост цен, например, на огурцы и помидоры.
Повышение в декабре 2021 года экспортной пошлины на подсолнечное масло повлияло на снижение годового темпа прироста цен на этот продукт питания. Дополнительное сдерживающее влияние оказало и увеличение валового сбора масличных культур в регионе по сравнению с 2020 годом. Благодаря этим факторам цены на подсолнечное масло в декабре снизились по сравнению с ноябрем 2021.
В декабре перестали расти цены и на яйца. Произошло это из-за того, что в соседних регионах нормализовалась ситуации с птичьим гриппом, а значит производители смогли увеличить поставки.
Кроме того, на динамику инфляции в декабре повлияло замедление годовых темпов прироста цен на пиломатериалы. Снижение произошло в результате введенной ранее экспортной пошлины на вывоз отдельных видов древесины.
В сфере услуг годовой темп прироста цен в декабре практически не изменился и составил чуть больше 3%. На фоне действия ограничительных мер, в том числе требований о наличии QR-кодов и сертификатов о вакцинации, сократилось количество приезжих туристов в область. Это повлияло и на стоимость проживания в гостиницах Волгограда, которая росла не такими темпами.
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