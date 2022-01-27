Экономика

Из-за QR-кодов в Волгоградской области сократилось количество туристов

Экономика 27.01.2022 17:23
0
27.01.2022 17:23


В Волгоградской области в декабре показатель годовой инфляции снизился до 7,8%, что меньше среднероссийского уровня (8,3%) и значения инфляции по Южному федеральному округу (8,8%). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Южного главного управления Банка России. 
Замедляли инфляцию в регионе преимущественно цены на продукты питания. Хороший урожай овощей и увеличение импортных поставок привели к расширению предложения на рынке. В результате замедлился рост цен, например, на огурцы и помидоры.   
Повышение в декабре 2021 года экспортной пошлины на подсолнечное масло повлияло на снижение годового темпа прироста цен на этот продукт питания. Дополнительное сдерживающее влияние оказало и увеличение валового сбора масличных культур в регионе по сравнению с 2020 годом. Благодаря этим факторам цены на подсолнечное масло в декабре снизились по сравнению с ноябрем 2021. 
В декабре перестали расти цены и на яйца. Произошло это из-за того, что в соседних регионах нормализовалась ситуации с птичьим гриппом, а значит производители смогли увеличить поставки. 
Кроме того, на динамику инфляции в декабре повлияло замедление годовых темпов прироста цен на пиломатериалы. Снижение произошло в результате введенной ранее экспортной пошлины на вывоз отдельных видов древесины.
В сфере услуг годовой темп прироста цен в декабре практически не изменился и составил чуть больше 3%. На фоне действия ограничительных мер, в том числе требований о наличии QR-кодов и сертификатов о вакцинации, сократилось количество приезжих туристов в область. Это повлияло и на стоимость проживания в гостиницах Волгограда, которая росла не такими темпами. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Экономика
27.01.2022 18:19
Экономика 27.01.2022 18:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2022 16:30
Экономика 27.01.2022 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2022 16:14
Экономика 27.01.2022 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2022 14:01
Экономика 27.01.2022 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2022 13:35
Экономика 27.01.2022 13:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2022 09:48
Экономика 27.01.2022 09:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.01.2022 09:12
Экономика 27.01.2022 09:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2022 17:44
Экономика 26.01.2022 17:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2022 15:34
Экономика 26.01.2022 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2022 13:28
Экономика 26.01.2022 13:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2022 10:08
Экономика 26.01.2022 10:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2022 09:35
Экономика 26.01.2022 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.01.2022 08:12
Экономика 26.01.2022 08:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2022 16:42
Экономика 25.01.2022 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.01.2022 15:56
Экономика 25.01.2022 15:56
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:44
Профессор ВГСПУ скончался на 84-ом году жизниСмотреть фотографии
19:50
Пострадавшая при обрушении балкона волгоградка взыскала с УК более 400 тысяч рублейСмотреть фотографии
18:36
Это он, настоящий «омикрон»: в волгоградском облкомздраве назвали скорость распространения нового штаммаСмотреть фотографии
17:23
Из-за QR-кодов в Волгоградской области сократилось количество туристовСмотреть фотографии
17:01
Коронавирус убил 20-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
17:01
В 2021 году ŠKODA AUTO реализовала 878 200 автомобилей по всему мируСмотреть фотографии
16:59
Суд отказался прекращать уголовное дело директора интерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
«Ждем понимания от населения»: волгоградские поликлиники переходят на особый режимСмотреть фотографии
16:53
Экс-директор школы в Волгоградской области осуждена за аферу с трудоустройством сынаСмотреть фотографии
16:52
«Был в оранжевой парке»: в Волгограде пропал молодой человекСмотреть фотографии
16:01
В Волжском мошенники продали пенсионеркам чудо-таблетки на миллион рублейСмотреть фотографии
15:57
Волгоградский облкомздрав назвал число первых привитых подростковСмотреть фотографии
15:33
«Я тебе пасть порву или загублю»: фигурант дела об убийстве отца школьницы дал показания в суде ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
В Волгограде объявлен конкурс молодежных видеороликов о Сталинградской ПобедеСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области продолжат оказывать плановую медпомощьСмотреть фотографии
14:56
Февраль. Включить кино и не плакать: цифровые премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячкиСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде школьный ассортимент питания пополнился новым продуктомСмотреть фотографии
13:52
Оперштаб Волгоградской области утвердил правило трех дней без больничногоСмотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области на карантин закрылись 83 школы и колледжСмотреть фотографии
12:33
Убивший из-за еды пенсионерку житель Волгоградской области не разжалобил судСмотреть фотографии
11:51
Коронавирус играет на нервах жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:43
Не только грохот канонады: экспозиция о музыке на войне откроется в музее-панораме «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
11:40
Директора волгоградских заводов поддержали идею оплачивать три дня лечения сотрудников с недомоганиемСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде запускают спецавтобусы для рабочих заводаСмотреть фотографии
11:22
СК: детей-сирот в Урюпинске поселили в квартиры с плесеньюСмотреть фотографии
11:16
Волгоградцы отстояли популярную маршрутку №3с от чиновниковСмотреть фотографии
10:48
Волгоградца оштрафуют за отказ пустить в квартиру газовикаСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом осужденная предпочла колонию работе помощником слесаряСмотреть фотографии
09:43
Сильный снегопад накроет Волжский и Среднюю АхтубуСмотреть фотографии
09:07
Волгоградских работодателей призвали оплачивать три дня лечения сотрудников с простудойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 