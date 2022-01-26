Экономика

Сбер обогнал Ferrari и стал самым сильным брендом Европы

Экономика 26.01.2022 08:12 Новости компаний
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26.01.2022 08:12 Новости компаний


Сбер признан сильнейшим брендом Европы. Согласно отчёту Global 500 2022 международной консалтинговой компании Brand Finance, банк занял первое место в Европе по показателю «Сила бренда» (Brand Strength Index, BSI), набрав 92,3 пункта из 100 возможных и получив наивысший рейтинг ААА+.
За прошедший год банк увеличил данный показатель на 0,3 процентного пункта, несмотря на пандемию коронавируса. Годом ранее по силе бренда Сбер занимал 2-е место в Европе, позади Ferrari, но в этом году компании поменялись местами.
В общемировом рейтинге Сбер подтвердил звание сильнейшего банковского бренда планеты. Среди всех брендов Сбер на 6-м месте, перед ним — только WeChat, Coca-Cola, Google, YouTube и Naver (главный поисковый сайт Южной Кореи). Также в десятку, заняв с седьмого по десятое место включительно, вошли соответственно компании: Ferrari, Amazon, Deloitte и Pepsi.  
Кроме того, за год Сбер также значительно улучшил свои позиции по стоимости бренда (Brand Value), поднявшись на 25 пунктов. Brand Finance оценил бренд ведущего банка и экосистемы страны в 12,8 млрд долларов — на 36% больше, чем год назад, — что позволило Сберу занять 156-ю строчку в рейтинге самых дорогих брендов мира (в прошлом году банк находился на 181-м месте).
В России по итогам года Сбер сохранил за собой позиции как самого дорогого, так и самого сильного бренда. 
Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка«В 2020 году мы представили новый бренд "Сбер" и за прошедшие полтора года провели огромную работу по развитию нашей экосистемы, запустили сотни инновационных сервисов как в цифровом, так и в физическом мире, которые бесшовно помогают нашим клиентам, людям и компаниям, в самых разных жизненных ситуациях.
Бренд "Сбер" развивается очень динамично, мы растём и количественно — у нас продолжают появляться новые клиенты, Сберу уже доверяет 104 млн частных и три миллиона корпоративных клиентов, — и качественно, постоянно повышая планку и предвосхищая ожидания. Я благодарю Brand Finance за высокую оценку нашей работы и хочу отдельно поблагодарить всех наших клиентов, именно они и их мечты и желания —источник нашей силы и вдохновения для новых побед».
Анастасия Куровская, исполнительный вице-президент Brand Finance: «С точки зрения как силы бренда, так и его ценности, стратегия Сбера по диверсификации бизнеса и расширению бренда действительно работает. Всеобъемлющая цифровая экосистема повышает маркетинговые показатели, особенно такие, как осведомлённость потребителей, интерес и рассмотрение продуктов и сервисов Сбера. Высокие показатели маркетинговых КПЭ, широкая доступность и простота работы позволили бренду "Сбер" занять более высокое место, чем Ferrari, в рейтинге силы бренда. В то же время впечатляющий рост стоимости бренда Сбера на 36%, до 12,8 млрд долларов США, помог лидеру российского рынка подняться на 25 позиций в рейтинге стоимости бренда».
Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в сфере оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах. Brand Finance объединяет разрыв между маркетингом и финансами путём количественной оценки финансовой ценности брендов. Основываясь на опыте в стратегии, брендинге, исследованиях на рынке, визуальной идентификации, финансах, налогах и интеллектуальной собственности, Brand Finance помогает владельцам брендов и инвесторам принимать правильные решения для максимизации ценности бренда и бизнеса.
Показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса


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