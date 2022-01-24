Борьба с коррупцией

Районного чиновника в Волгоградской области увольняют с работы из-за родной тёти

Борьба с коррупцией 24.01.2022 18:22
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24.01.2022 18:22


Начальник отдела по управлению имуществом администрации Старополтавского района должен лишиться работы за нарушение антикоррупционного законодательства. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, такое решение принял суд по иску прокурора, но решение в законную силу пока не вступило.
Установлено, что в мае 2020 года в отдел по управлению имуществом поступило заявление от жительницы района об увеличении земельного участка площадью 1013 кв.м., который принадлежал ей на праве собственности. Между начальником отдела Коваленко А.А. и заявительницей было заключено соглашение о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной и в частной собственности. В результате такого перераспределения был образован земельный участок площадью 1038 кв.м., право собственности на который возникло у обратившийся в администрацию женщины.
Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что вышеуказанная жительница района и начальник отдела по управлению имуществом являются родственниками. Женщина приходится родной тетей Коваленко А.А. Таким образом, у чиновника возникла ситуация, отмечают в прокуратуре, при которой его личная заинтересованность влияет на надлежащее и объективное исполнение им своих должностных обязанностей. Отмечается, что Коваленко не предпринял мер к урегулированию конфликта интересов, не уведомил представителя нанимателя о его возникновении.
В адрес главы Старополтавского района Волгоградской области было внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения. Однако оно не было исполнено. Глава района пояснил, что комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих не нашла признаков личной заинтересованности и, как следствие, конфликта интересов со стороны Коваленко. Тогда прокурор обратился в суд с иском о признании незаконными указанного решения и возложении обязанности на главу района расторгнуть трудовой договор, заключенный с Коваленко, в связи с утратой доверия. Суд указанные требования удовлетворил.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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