Борьба с коррупцией 24.01.2022 18:22
0
24.01.2022 18:22
Начальник отдела по управлению имуществом администрации Старополтавского района должен лишиться работы за нарушение антикоррупционного законодательства. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, такое решение принял суд по иску прокурора, но решение в законную силу пока не вступило.
Установлено, что в мае 2020 года в отдел по управлению имуществом поступило заявление от жительницы района об увеличении земельного участка площадью 1013 кв.м., который принадлежал ей на праве собственности. Между начальником отдела Коваленко А.А. и заявительницей было заключено соглашение о перераспределении земельных участков, находящихся в муниципальной и в частной собственности. В результате такого перераспределения был образован земельный участок площадью 1038 кв.м., право собственности на который возникло у обратившийся в администрацию женщины.
Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что вышеуказанная жительница района и начальник отдела по управлению имуществом являются родственниками. Женщина приходится родной тетей Коваленко А.А. Таким образом, у чиновника возникла ситуация, отмечают в прокуратуре, при которой его личная заинтересованность влияет на надлежащее и объективное исполнение им своих должностных обязанностей. Отмечается, что Коваленко не предпринял мер к урегулированию конфликта интересов, не уведомил представителя нанимателя о его возникновении.
В адрес главы Старополтавского района Волгоградской области было внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения. Однако оно не было исполнено. Глава района пояснил, что комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих не нашла признаков личной заинтересованности и, как следствие, конфликта интересов со стороны Коваленко. Тогда прокурор обратился в суд с иском о признании незаконными указанного решения и возложении обязанности на главу района расторгнуть трудовой договор, заключенный с Коваленко, в связи с утратой доверия. Суд указанные требования удовлетворил.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Реклама
В Волгограде начался суд над организатором аферы с деньгами нацпроекта11.01.2022 08:17
Борьба с коррупцией 11.01.2022 08:17
В Волгограде отменили скандальную закупку iPhone для директора ГАУ31.12.2021 08:38
Борьба с коррупцией 31.12.2021 08:38
В Волгограде организатор многомиллионной аферы с ликвидацией свалок пошел под суд20.12.2021 17:16
Борьба с коррупцией 20.12.2021 17:16
Волгоградский коммерсант поплатился за попытку подкупить сотрудника УФСБ16.12.2021 17:06
Борьба с коррупцией 16.12.2021 17:06
Волгоградская фирма оштрафована на полмиллиона за коррупцию16.12.2021 14:00
Борьба с коррупцией 16.12.2021 14:00
В Волгограде не нашли концов в деле о сливе 12 тонн топлива с теплохода04.12.2021 16:19
Борьба с коррупцией 04.12.2021 16:19
Бывшего замглавы района в Волгограде осудили за «крышевание» УК01.12.2021 12:59
Борьба с коррупцией 01.12.2021 12:59
В Волжском осудили студентку за попытку сдать сессию за взятку29.11.2021 18:33
Борьба с коррупцией 29.11.2021 18:33
Проворовавшийся в Волгоградской области «Гринлайт» задолжал более полумиллиарда рублей27.11.2021 13:39
Борьба с коррупцией 27.11.2021 13:39
"Заставили подписать": в Волгограде осудили первого фигуранта дела о хищении средств нацпроекта "Экология"26.11.2021 14:17
Борьба с коррупцией 26.11.2021 14:17
«Безопасный регион» уличили в нарушении закона в поставке фотоловушек для дорог Волгограда26.11.2021 11:21
Борьба с коррупцией 26.11.2021 11:21
Уголовное дело возбуждено на главу района в Волгоградской области16.11.2021 15:12
Борьба с коррупцией 16.11.2021 15:12
В Волгограде начался суд над бывшим председателем облкомприроды15.11.2021 13:15
Борьба с коррупцией 15.11.2021 13:15
Фигуранту дела о хищениях денег нацпроекта не дали выйти из СИЗО Волгограда под залог12.11.2021 20:46
Борьба с коррупцией 12.11.2021 20:46
Адвокат матери Прохора Шаляпина в Волгограде добилась отвода судьи12.11.2021 14:01
Борьба с коррупцией 12.11.2021 14:01
Реклама