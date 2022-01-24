Полезно знать 24.01.2022 14:35
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24.01.2022 14:35
Вот уже два года идет ожесточенное противостояние с главным врагом человечества, пандемией COVID-19, все еще преподносящей неприятные сюрпризы: сегодня у всех на слуху греческая буква «омикрон», которой обозначен новый штамм вируса.
Компания «СОГАЗ-Мед» информирует о важных изменениях в законодательстве о здравоохранении, которые вступят в силу с 28 января в 2022 году.
17 января опубликован новый приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 января 2022 года № 8н, в котором указан перечень медицинских противопоказаний для вакцинации от коронавируса. Согласно тексту приказа, бессрочными противопоказаниями являются: гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; тяжелые поствакцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции — на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).
Острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой средней степени тяжести и неинфекционные заболевания, являются временным противопоказанием на период самого заболевания, а также двух-четырех недель после выздоровления. Аналогично обстоит дело и с обострением хронических заболеваний – 2-4 недели после наступления ремиссии.
Острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, а также острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта дадут медотвод от прививки до нормализации температуры тела.
Применение вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» не рекомендуются при злокачественных новообразованиях.
Беременным женщинам и кормящим матерям противопоказано применение «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник-М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант вакцины «Спутник V», лиофилизат, для приготовления раствора для внутримышечного введения).
В возрасте до 12 лет проведение вакцинации противопоказано любыми зарегистрированными вакцинами, а также с 12 лет и до достижения 18 лет, за исключением вакцины «Спутник-М» (Гам-КОВИД-Вак-М).
В возрасте старше 60 лет применение вакцин «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Спутник-М», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказано.
В настоящее время полностью (двумя дозами) привито более 76 млн россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7%.
Ожидается, что с 1 февраля 2022 г. в РФ будет реализован и новый порядок выдачи медотводов от прививки против COVID-19. Данные о противопоказаниях будут направляться на портал «Госуслуги», где справка будет формироваться автоматически. Справка о медотводе от вакцинации во многих регионах России заменяет QR-код, необходимый для посещения общественных мест или массовых мероприятий.
Генеральный директор «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов отмечает: «Не навреди – гласит старейший принцип медицинской этики, и именно его стоит поставить во главу угла в вопросе сохранения здоровья. Безусловно, вакцинация — это единственный действенный способ остановить пандемию. Но важно, чтобы этот процесс осуществлялся с учетом противопоказаний каждого конкретного пациента. С принятием нового приказа и врачи, и пациенты теперь смогут принимать обоснованное решение относительно вакцинации и выбора препарата для этого».
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