Происшествия 24.01.2022 09:58
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24.01.2022 09:58
Полицейские после погони и стрельбы задержали в Среднеахтубинском районе нетрезвого водителя. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в хуторе Заяр мужчина привлек внимание опасной ездой: на «ВАЗ-21144» он грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на встречную полосу. Полицейские потребовали остановиться, но водитель попытался скрыться. Инспекторы кинулись в погоню, которая продолжалась до поселка Рыбачий. В соответствии с Законом «О полиции», для остановки транспортного средства вначале был произведен предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, а потом прицельный по колесам машины. Водителя задержали. Им оказался 28-летний житель хутора Заяр, который находился за рулем без водительского удостоверения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
В ходе погони и стрельбы пострадавших нет. В отношении водителя составлены административные протоколы.
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