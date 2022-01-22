Происшествия

Легковушка сбила двух пешеходов в Волгоградской области

Происшествия 22.01.2022 09:51
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22.01.2022 09:51


Переходившие дорогу пешеходы в Михайловке попали под колеса автомобиля. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло около полуночи у дома №12 по ул. Краснодарской. Водитель автомобиля «Лада-219060» совершил наезд на двух пешеходов в возрасте 57 и 49 лет, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода перед близко движущимся автомобилем. Пострадавших госпитализировали.

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