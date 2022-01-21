Подрядчику фонда капремонта грозит уголовное дело за потоп в квартирах волгоградцев

Расследования 21.01.2022 12:41
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21.01.2022 12:41
Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела за проведение капитального ремонта в домах поселка Мирный в Волгограде. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, материалы направлены прокуратурой Краснооктябрьского района в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Как следует из материалов надзорной проверки, в июне 2021 года между УНО "Региональный фонд капитального ремонта" и коммерческой организацией заключены договоры на проведение полного комплекса работ по капитальному ремонту 16 домов в поселке Мирный. В качестве аванса подрядчику перечислено порядка 27 миллионов рублей. Однако при проведении работ подрядчик грубо нарушены сроки и технологию их выполнения. В 5 многоквартирных домах, где ремонтировались крыши, ливнем затопило 7 квартир. В 16 зданиях горе-строители вскрыли отмостку. Подрядчик пытался "исправить" брак, укрыв чердаки раскрытых домов старыми рекламными баннерами и целлофановой пленкой. При этом нанесенный ущерб собственникам жилья они не возместили.
Договор с подрядчиком был расторгнут. По результатам конкурсных процедур определена новая организация, которая в настоящее время завершает ремонтные работы.
Прокуроры установили, что ранее перечисленные в качестве аванса денежные средства недобросовестным подрядчиком не возвращены. Выяснилось, что деньги снимались со счета руководством организации якобы для расчета с контрагентами, но фактически расходовались на иные нужды.
Как ранее сообщало информагентство, срыв работ по капитальному ремонту допустила компания "МЕ". В конце декабря 2021 года эту фирму внесли в реестр недобросовестных поставщиков.
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