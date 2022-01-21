Общество

«Мы не хотим работать под черным флагом»: чиновники Волжского отправляют маршрутки в нелегальные рейсы

Общество 21.01.2022 12:42
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21.01.2022 12:42


Уже с завтрашнего дня в городе Волжский Волгоградской области около 350 маршруток могут выйти в нелегальные рейсы. Или не выйти совсем. Самое парадоксальное в этой ситуации, что уход из правового поля частных перевозчиков происходит с «благословения» администрации города. Такой оригинальный выход нашли городские власти из тупика, который спровоцировали судебные тяжбы мэрии и Волгоградского УФАС, отменившего в конце прошлого года результаты конкурса на организацию пассажирских перевозок в городе.
Как рассказали ИА «Высота 102» перевозчики, 20 января 2022 года комитет благоустройства и дорожного хозяйства Волжского издал распоряжение, согласно которому на три месяца продлевается срок действия свидетельств и карт 14-ти маршрутов - №№ 3, 5, 5а, 6, 6а, 11, 14а, 15а, 16, 17, 21, 24а, 42 и 105а. Однако без свидетельств и карт маршрутов работа перевозчиков, согласно ФЗ-220, запрещена. Штраф за нарушение закона, в частности, отсутствие оригинала карты составляет 300 тысяч рублей – и ни копейкой меньше. За соблюдением этих требований следит федеральное ведомство – УГАДН, которое работает на основании законов, а не постановлений местных администраций. «Нам позвонили из администрации города и сбросили это постановление в Whats App, даже без печати. Но, если мы выйдем в рейсы, за эти три месяца, которые нам «подарили» в мэрии, даже не заработаем на такой штраф!», - возмущаются перевозчики.
Между тем, отсутствие разрешительных документов у перевозчиков может лишить жителей Волжского более трехсот маршруток популярных направлений. С учетом сокращения рейсов некоторых муниципальных автобусов в городе может произойти самый настоящий транспортный коллапс. Угроза транспортного хаоса образовалась после проведенного с нарушениями открытого конкурса, который состоялся в конце прошлого года, на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам. На условия аукциона пожаловались семь перевозчиков, после рассмотрения жалоб УФАС выдало предписание об аннулировании конкурса. В частности, в антимонопольном ведомстве выявили нарушения в конкурсной документации по восьми из 11 маршрутов, где победителем было признано простое товарищество перевозчика Гуполова, в которое вошло МУП «Волжская автоколонна 1732», на основании некорректных условий отбора. Именно наличие у автоколонны большого количества транспортных средств, а не новых и комфортных автобусов, и помогло муниципальному предприятию получить большинство маршрутов.

С результатами конкурса не согласились некоторые перевозчики, и в результате Волгоградское УФАС отменило его результаты и обязало мэрию внести изменения в конкурсную документацию, которые бы гарантировали более понятный и справедливый отбор перевозчиков. В администрации Волжского обжаловали это решение в арбитражном суде. При этом до результатов обжалования новый конкурс в администрации города провести не могут. Предложение же перевозчикам продолжать работать, но нелегально, без оригиналов продленных карт, грозит предпринимателям серьезными проблемами с законом, нарушать который предприниматели не желают. «Мы не хотим работать под черным флагом!», - констатируют они. Но и уход более трехсот сотен маршруток с улиц города обернется неожиданными проблемами для пассажиров, привыкших к комфортному обслуживанию в данной сфере и самое главное, транспортной доступности, которую обеспечивали частные перевозчики. "Сейчас волгоградцев трясет от внедрения новой транспортной схемы, но в нашем городе ситуация может оказаться еще хуже", - опасаются предприниматели.
Перевозчики считают, что этой ситуации могло и не случиться, если бы власти Волжского исполнили предписание антимонопольного органа и провели новый конкурс или хотя бы нашли законное обоснование продления действующих карт. Как рассказали ИА «Высота 102» некоторые предприниматели, они опасаются, что происходящее является попыткой передела рынка пассажирских перевозок, куда в конечном итоге, по их информации, может прийти уже хорошо известный волгоградцам «Волгоградский автобусный парк». «Что нам делать завтра, мы не знаем. Или оставить волжан без маршруток, или на свой страх и риск выйти на работу», - заявили перевозчики.

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