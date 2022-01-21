Закрытие детсадов из-за «омикрона» допустили в Волгоградской области

Общество 21.01.2022 08:37
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21.01.2022 08:37
В Волгоградской области не исключают временную приостановку работы дошкольных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», эта тема обсуждалась на заседании оперативного штаба, который состоялся накануне. Так, в период осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением штамма «омикрон», в регионе могут внести изменения в организацию учебно-воспитательного процесса в детсадах и школах. Так, в случае приостановки работы дошкольных учреждений будут созданы дежурные группы для детей работников предприятий и организаций жизнеобеспечения, а также предприятий и организаций с непрерывным циклом производства. Напомним, именно такие меры принимались в регионе в период локдауна. В школах будут принимать решения о корректировке учебного процесса, исходя из количества заболевших. Напомним, в настоящее время в регионе в 121 классе школ объявлен карантин из-за болеющих коронавирусом учеников. Еще одна школа №6 в Волгограде полностью прекратила очную учебную деятельность из-за вспышки инфекции.
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