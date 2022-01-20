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Волгоградская область уходит на удаленку из-за «омикрона»

Главное 20.01.2022 13:32
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20.01.2022 13:32


Оперштаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал всем предприятиям и организациям всех форм собственности в Волгоградской области перевести на удаленный режим работы 30 и более процентов сотрудников. В первую очередь, отправить на удаленку следует работников из группы риска и старше 60 лет, сообщает ИА «Высота 102».
На заседании штаба губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заострил внимание на необходимости особенно тщательно контролировать ситуацию с ковидом в соцучреждениях, чтобы не допустить вспышек инфекции. Кроме того, в регионе также продолжают действовать режим самоизоляции для непривитых неработающих людей в возрасте 60+ и другие ограничительные и профилактические меры.
Напомним, глава региона в начале заседания оперштаба сообщил о начале атаки «омикрона» в Волгоградской области. «Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области, продолжает осложняться, – сказал Бочаров. – Мы должны быть готовы к любому развитию событий».
Глава региона отметил, что регион действует на упреждение: власти заранее начали подготовку системы здравоохранения Волгоградской области к возможному лавинообразному росту заболеваемости ковидом. В частности, растет количество инфекционных коек и численность медперсонала. В больницах проводят усиленную дезинфекцию и запасаются СИЗами и кислородом. Продолжается кампания по вакцинации и ревакцинации жителей Волгоградской области, на заводах и фабриках региона предпринимаются оперативные меры, чтобы предотвратить распространение вируса.

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