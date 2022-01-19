Банк «Открытие» и Visa разыграют три круиза в Арктику

Экономика 19.01.2022 13:52
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19.01.2022 13:52
Банк «Открытие» запускает акцию «Открывая привилегии, откройте Арктику!» для премиальных клиентов – держателей карт Visa Signature. Акция пройдет в три этапа с 24 января по 27 марта 2022 года. На каждом из этапов будет разыгрываться главный приз — круиз на две персоны на острова Врангеля и Геральд.
Круиз на экспедиционном судне с размещением в каюте категории «Люкс Worsley» состоится с 25 июля по 6 августа 2022 года.
Кроме того, на каждом из этапов будут разыграны 200 кешбэков в размере 100% трат за один из дней акции. Максимальная сумма выплаты одному победителю составит 15 000 рублей.
Первый этап акции продлится с 24 января по 13 февраля, второй – с 14 февраля по 6 марта, третий – с 7 по 27 марта.
Чтобы участвовать в акции, необходимо зарегистрироваться по ссылке https://www.open.ru/arctic и получить либо поддерживать статус Премиум или Light Премиум в банке «Открытие» до окончания соответствующего этапа. Кроме того, нужно оформить карту Opencard Премиум Visa Signature (бесплатно для премиальных клиентов банка) и оплачивать с ее помощью покупки на сумму от 10 000 рублей на любом из этапов акции.
Если участник во время акции выпустит дополнительную карту на третье лицо и по этой карте будет совершена любая покупка на сумму от 100 рублей, его шансы на выигрыш главного приза и кешбэка за конкретный этап удвоятся.
Каждый участник, ставший победителем, имеет право получить не более одного главного приза и не более одного кешбэка.
Победители акции «Открывая привилегии, откройте Арктику!» будут определяться с 14 февраля по 8 апреля, отдельно для каждого этапа. Главные призы и призовой кешбэк победители также получат поэтапно – с 14 февраля по 22 апреля.
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