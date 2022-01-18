



Приостановление деятельности или штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей грозит крупному сетевому магазину игрушек в Ворошиловском ТЦ за повторное несоблюдение антиковидных мер безопасности. Чиновники, сотрудники Роспотребнадзора и полицейские в ходе межведомственного рейда во второй раз «застукали» продавцов с защитными масками на подбородках и без перчаток, сообщает ИА «Высота 102».





Пренебрегающие правилами кассиры и консультанты также разрешали покупателям находиться в торговом без масок, свидетелями чему стали проверяющие и журналисты. Сотрудники комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области составили акты о выявленных нарушениях – материалы в ближайшее время передадут в суд для рассмотрения. Не остались без внимания участников рейда и несколько мелких торговых точек, а также кинотеатр. Так, продавец аксессуаров для смартфонов отпускала товар покупателям без масок, а сама забыла надеть перчатки. Сотрудники и зрители кинотеатра оказались лишены возможности обработать руки антисептиком – соответствующие емкости при проверке были пустыми.





В поле зрения госслужащих и полицейских попали несколько посетителей торгового центра, которые пришли за покупками без масок – теперь им также грозит предупреждение или штраф. Некоторые особенно принципиальные антимасочники попытались оспорить решение сотрудников полиции, но увидев камеры и корреспондентов, поспешно ретировались.





Напомним, в связи с выявлением первых случаев заражения штаммом «омикрон» в Волгоградской области региональный оперштаб готовится принять новые меры по предотвращению распространения инфекции. В частности, может быть усилен контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей.