Расследования 18.01.2022 11:17
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18.01.2022 11:17
Перед судом в Волгограде по обвинению в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге предстанет судебный пристав, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Приставу из Тракторозаводского района за содеянное грозит до 4 лет лишения свободы. По версии следствия, в период с 16 июля по 30 октября 2020 года, чтобы создать видимость эффективной работы, он вносил заведомо ложные сведения в документы по исполнительным производствам. Пристав указывал недостоверную информацию о том, что злостные неплательщики алиментов якобы состоят на учете в Центре занятости населения. Впоследствии он незаконно прекращал исполнительные производства, фактически никуда не направляя исполнительные листы.
Противоправные действия пресечены сотрудниками службы собственной безопасности УФССП России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО по Тракторозаводскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области.
Вину обвиняемый не признает.
В настоящее время незаконно прекращенные исполнительные производства возобновлены.
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