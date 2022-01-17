Расследования

Главу поселения осудят за махинации с песком в Волгоградской области

Расследования 17.01.2022 15:15
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17.01.2022 15:15


Следователи Иловлинского района завершили расследования уголовного дела в отношении главы сельского поселения, который провернул аферу с песком в Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР региона Дарья Буянова, он обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.
По версии следствия, в начале сентября 2021 года глава поселения узнал о том, что с территории незарегистрированного песчаного карьера в Ольховском районе приезжий мужчина вывозит песок для личных нужд. Зная, что местность не принадлежит администрации муниципального района, глава поселения решил подзаработать. Он потребовал у мужчины 100 рублей за каждый вывезенный кубометр песка. Однако провернуть преступную схему ему не удалось - 27 сентября 2021 года при получении 60 тысяч рублей он был задержан оперативниками. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. 

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