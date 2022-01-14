Банк «Открытие»: почти 40% жителей ЮФО сократили расходы на новогодние праздники по сравнению с 2021 годом
Экономика 14.01.2022 15:05
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14.01.2022 15:05
39% жителей Южного федерального округа уменьшили свои траты на празднование Нового 2022 года по сравнению с тем, как встречали 2021 год. Из них 19% существенно сократили свои расходы. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
Для 29% опрошенных встреча 2022 года обошлась в такую же сумму, как и год назад. 19% заявили, что потратили незначительно больше. У 13% траты выросли значительно.
Лишь 1% опрошенных встретили Новый год в кафе или ресторане в своем городе. 2% провели новогодние праздники в поездке по России. 11% отметили приход 2022 года в гостях у друзей. По традиции абсолютное большинство россиян – на сей раз 79% - встречали Новый год дома со своей семьей.
75% потратили на новогодний стол не более 10 тысяч рублей, из них 34% - менее 5 тысяч. Для 14% новогодняя еда и напитки обошлись в сумму от 10 до 20 тысяч рублей. 5% - от 20 до 30 тысяч, 6%- свыше 30 тысяч рублей.
Более половины южан (58%) заявили, что пандемия никак не повлияла на их новогодние планы. 26% отказались из-за ковида от участия в массовых новогодних мероприятиях. 21% - от поездок в другие регионы России или за границу. 1% рассказали, что заболели на праздники.
42% уложились на все новогодние праздники в бюджет от 5 до 20 тысяч рублей. 15% погуляли на 20-30 тысяч рублей. 6% потратили в новогодние каникулы от 30 до 50 тысяч рублей, 7% - от 50 до 100 тысяч. 2% заплатили за новогодние праздники свыше 100 тысяч рублей. Чуть больше четверти респондентов (27%) потратили на все новогодние каникулы менее 5 тысяч рублей.
* Опрос проведен банком «Открытие» 10-12 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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