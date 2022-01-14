ВТБ снизил минимальную ставку по автокредитам без залога до 4,5%

Экономика 14.01.2022 10:21 Новости компаний
0
14.01.2022 10:21 Новости компаний
ВТБ ввел дополнительный дисконт в размере 1 пп для программы беззалогового автокредитования "Деньги на руки". Воспользоваться им могут клиенты, предоставившие транспортное средство в залог. В результате минимальная ставка по программе для них составит 4,5%. Оформить сделку без единого визита в банк заемщики могут в мобильном приложении ВТБ Онлайн.
В рамках программы «Деньги на руки» клиент может получит наличные средства в кассе банка или на карту и приобрести любой автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем необязательно передавать в залог банку. Кредит доступен без первого взноса в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет. При сумме финансирования до 1,5 млн рублей подтверждения дохода не требуется.
С введением дополнительного дисконта минимальная ставка по программе составит 4,5%. Она доступна при подаче заявки в ВТБ Онлайн при условии личного страхования, страховании транспортного средства на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель», а также предоставлении в залог транспортного средства после его покупки.
«За год спрос на автокредиты без залога в ВТБ увеличился более чем в два раза: их выдачи достигли 3,7 млрд рублей. Интерес клиентов к продукту вырос за счет облегченного пакета документов при получении кредита до 1,5 млн рублей, а также отсутствия любых требований как к приобретаемому транспортному средству, так и его продавцу. Учитывая популярность программы и увеличение стоимости автомобилей на рынке, мы решили предоставить клиентам дополнительную экономию, предоставив дисконт к процентной ставке», - заявил начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев.
Оформить заявку на беззалоговый автокредит возможно на сайте ВТБ, на популярных финансовых маркетплейсах и классифайдах, а также в автосалонах и центрах автокредитования. В ВТБ Онлайн, помимо подачи заявки, клиентам доступно полностью дистанционное проведение сделки, в том числе с подписанием кредитной документации в цифровом формате. Также удаленно клиенты могут оформить транспортное средство в залог уже после его приобретения и получить дополнительный дисконт по ставке.
ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам 2021 года клиенты банка заключили более 86 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму свыше 101 млрд рублей, что на 27% превышает показатель предыдущего года. Доля онлайн-заявок на кредиты достигла 29%, увеличившись с начала года на 13 пп.
Реклама
Группа банка «Открытие» объявила о двукратном росте факторингового бизнеса по итогам 2021 года14.01.2022 18:58
Экономика 14.01.2022 18:58
Банк «Открытие» и Росреестр заключили соглашение о развитии цифровых услуг и сервисов14.01.2022 17:29
Экономика 14.01.2022 17:29
Банк «Открытие»: почти 40% жителей ЮФО сократили расходы на новогодние праздники по сравнению с 2021 годом14.01.2022 15:05
Экономика 14.01.2022 15:05
ВТБ Капитал Инвестиции продолжает дарить акции за прохождение обучающего курса14.01.2022 14:19
Экономика 14.01.2022 14:19
Банк «Открытие»: новые ограничения из-за «омикрона» отсрочат возврат экономики еврозоны к докризисному уровню14.01.2022 12:42
Экономика 14.01.2022 12:42
ВТБ: южане в три раза увеличили траты за рубежом в новогодние каникулы13.01.2022 17:15
Экономика 13.01.2022 17:15
В Волгограде за неделю бензин подорожал почти на полрубля13.01.2022 16:39
Экономика 13.01.2022 16:39
Банк «Открытие»: цены на никель обновили десятилетний максимум13.01.2022 16:06
Экономика 13.01.2022 16:06
Банк «Открытие» запустил трекер исходящих валютных платежей для крупных корпоративных клиентов13.01.2022 14:22
Экономика 13.01.2022 14:22
Югорский лыжный марафон-2022 пройдет в новом формате при поддержке банка «Открытие»13.01.2022 12:54
Экономика 13.01.2022 12:54
Жители Волгограда на 26% увеличили спрос на автокредиты ВТБ13.01.2022 11:27
Экономика 13.01.2022 11:27
Приходите на каток Сбера и получите возможность выиграть призы13.01.2022 09:36
Экономика 13.01.2022 09:36
Банк «Открытие»: годовая инфляция в США обновила максимумы почти за 40 лет12.01.2022 18:48
Экономика 12.01.2022 18:48
ВТБ повышает доходность по текущим счетам для пенсионеров12.01.2022 15:32
Экономика 12.01.2022 15:32
ВТБ в Волгограде нарастил выдачу ипотеки на 20%12.01.2022 13:36
Экономика 12.01.2022 13:36
Реклама