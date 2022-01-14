ВТБ снизил минимальную ставку по автокредитам без залога до 4,5%





ВТБ ввел дополнительный дисконт в размере 1 пп для программы беззалогового автокредитования "Деньги на руки". Воспользоваться им могут клиенты, предоставившие транспортное средство в залог. В результате минимальная ставка по программе для них составит 4,5%. Оформить сделку без единого визита в банк заемщики могут в мобильном приложении ВТБ Онлайн.

В рамках программы «Деньги на руки» клиент может получит наличные средства в кассе банка или на карту и приобрести любой автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем необязательно передавать в залог банку. Кредит доступен без первого взноса в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет. При сумме финансирования до 1,5 млн рублей подтверждения дохода не требуется.

С введением дополнительного дисконта минимальная ставка по программе составит 4,5%. Она доступна при подаче заявки в ВТБ Онлайн при условии личного страхования, страховании транспортного средства на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель», а также предоставлении в залог транспортного средства после его покупки.

«За год спрос на автокредиты без залога в ВТБ увеличился более чем в два раза: их выдачи достигли 3,7 млрд рублей. Интерес клиентов к продукту вырос за счет облегченного пакета документов при получении кредита до 1,5 млн рублей, а также отсутствия любых требований как к приобретаемому транспортному средству, так и его продавцу. Учитывая популярность программы и увеличение стоимости автомобилей на рынке, мы решили предоставить клиентам дополнительную экономию, предоставив дисконт к процентной ставке», - заявил начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев.

Оформить заявку на беззалоговый автокредит возможно на сайте ВТБ, на популярных финансовых маркетплейсах и классифайдах, а также в автосалонах и центрах автокредитования. В ВТБ Онлайн, помимо подачи заявки, клиентам доступно полностью дистанционное проведение сделки, в том числе с подписанием кредитной документации в цифровом формате. Также удаленно клиенты могут оформить транспортное средство в залог уже после его приобретения и получить дополнительный дисконт по ставке.