Что такое сертификация и зачем существуют органы по сертификации





Сертификация – это форма подтверждения безопасности товаров или услуг, которая применяется согласно требованиям, установленным техническими регламентами ЕАЭС, законами и подзаконными актами России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, стандартами государств и другими нормативными документами. Оценочные мероприятия проводятся органами по сертификации на основании заявлений предпринимателей и за их счет.

Зачем нужна обязательная сертификация?

Когда речь идет о «сертификации», то обычно подразумевают несколько форм оценки соответствия – декларирование, сертификацию, гос.регистрацию.

При этом объектом оценки может быть только продукция.

Целями проведения сертификации являются:

• подтверждение соответствия продукции требованиям безопасности, установленным законодательно;

• содействие гражданам в выборе товаров;

• стимулирование конкурентоспособности изделий на внутреннем и международном рынках;

• формирование условий для беспрепятственного перемещения изделий между странами ЕАЭС, для развития международной торговли.

В более узком смысле оценка соответствия выполняет две основных функции:

• для потребителя она является гарантией того, что изделия безопасны для здоровья и окружающей среды, что предприниматель указывает в маркировке достоверную информацию;

• для изготовителя (импортера) проведение процедур обязательной оценки является «пропуском» на рынок РФ и ЕАЭС.

Что такое обязательная сертификация?

Обязательная сертификация является формой оценки соответствия, которая проводится в рамках законодательных актов России или Евразийского экономического союза. Профильными документами устанавливаются:

• параметры безопасности, которые подлежат проверке;

• их нормативные показатели, предельные значения;

• круг заявителей;

• порядок проведения сертификационных процедур.

Оценочные мероприятия проводятся в рамках:

• технических регламентов ЕАЭС;

• Постановления Правительства №982;

• ФЗ №123.

Реализация несертифицированной продукции российского или иностранного производства является нарушением требований законодательства и влечет ответственность по ст. 14.43 КоАП РФ.

Что такое добровольная сертификация?

Предприниматель самостоятельно принимает решение о проведении добровольной сертификации (ст. 21 184-ФЗ). Объектом оценки (далее – объект) могут быть товары, процессы их производства, услуги.

В ходе сертификационных мероприятий подтверждается, что объекты отвечают требованиям, которые указаны в:

• государственных или международных стандартах;

• технических условиях.

Добровольные процедуры оценки проводятся в системах добровольной сертификации (далее – СДС) с целью:

• увеличения конкурентоспособности товаров за счет использования знака качества;

• выделения конкурентных преимуществ изделий;

• участия в государственных и муниципальных тендерах;

• получения документального подтверждения качества продукции;

• получения лояльного отношения со стороны контролирующих органов, деловых партнеров;

• привлечения инвесторов.

Оценка качества товаров / услуг / процессов производства в СДС проводится после оформления обязательных разрешительных документов или как единственная форма подтверждения соответствия.

Добровольный сертификат не дает права на ввоз и распространение продукции на территории ЕАЭС и РФ, но позволяет решить маркетинговые задачи.

Форма оценки соответствия – сертификация. Особенности.

Отличия сертификата от иных видов разрешительных документов заключаются в следующем:

• сертификация проводится только аккредитованными органами;

• для целей оценки соответствия используются акты анализа состояния производства (АСП), протоколы испытаний, а также комплект документов от заявителя;

• сертификат оформляется на бланке унифицированного образца;

• документ подлежит обязательной регистрации в реестре;

• ответственность за объективность проведенных проверок, за безопасность товарного ассортимента делится поровну между органом по сертификации и заявителем;

• если сертификат выдан на период более 12 месяцев, то на предприятии проводится ежегодный инспекционный контроль с выездом экспертов на производство и испытанием образцов. В случае получения отрицательных результатов орган по сертификации вправе приостановить или отменить действие выданного документа.

Инициировать сертификационные мероприятия вправе только те юридические лица, которые зарегистрированы в ЕАЭС.

Нерезиденты, физ.лица и самозанятые не вправе получить сертификат.

Кто выдает сертификаты соответствия?

Сертификация проводится органами, аккредитованными в установленном порядке, которые:

• обязаны иметь в штате экспертов с соответствующей квалификацией;

• вправе привлекать аккредитованные лаборатории на договорной основе для исследования образцов;

• обязаны осуществлять анализ состояния производства;

• обязаны проводить инспекционный контроль, если он предусмотрен;

• вправе выдавать сертификаты, приостанавливать, прекращать или отменять их действие, информировать заявителей о принятых решениях;

• обязаны вести реестр выданных разрешительных документов.

Для целей обязательной оценки соответствия орган по сертификации (ОС) должен быть аккредитован в ФСА, а для добровольной – в Росстандарте.

В структуру ОС не могут входить другие организации, например, лаборатории – это отдельные юридические лица. Для того чтобы объединить деятельность нескольких органов по сертификации и лабораторий создаются центры по сертификации, например, «ГОРТЕСТ» - https://gortest.ru/

Установлено, что сертификационные мероприятия проводятся на договорной основе за счет заявителя. Их реализуют эксперты, которые обладают документально подтвержденной квалификацией и опытом. Они полностью независимыми по отношению к проверяемой организации.

Алгоритм проведения сертификационных мероприятий

Оценка безопасности проводится по следующему алгоритму:

1. Предприниматель выбирает центр или орган по сертификации, подает заявку.

2. Эксперты анализируют полученные данные, принимают решение о возможности проведения процедур оценки соответствия. Если решение положительное, то стороны согласовывают условия сотрудничества, подписывают договор.

3. Эксперты направляют заявителю макет разрешительного документа на согласование, выезжают на место фактического производства (при необходимости), проводят отбор образцов, организуют лабораторные исследования для получения протоколов испытаний.

4. Далее эксперты подводят итоги сертификационных мероприятий. Если объект оценки отвечает требованиям безопасности и (или) качества, то разрешительный документ регистрируется в реестре и передается заявителю вместе с протоколом испытаний.

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