



Коммунальщики устранили аварию на частном водопроводе, которая привела к затоплению домовладений и гаражей жителей частного сектора на Ангарском в Дзержинском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», порыв произошел на трубопроводе с холодной водой, который самостоятельно проложили владельцы домов по улице Куринская.

Как пояснили в компании, в связи с отсутствием должного обслуживания трубопровода там произошла течь, что грозило отключением от холодного водоснабжения ряда жилых домов. Выяснилось, что после монтажа водовода собственники не передали заявку в компанию для передачи сети на обслуживание ресурсоснабжающей организации. «В данной ситуации в соответствии с законодательством собственник частного трубопровода обязан был самостоятельно обслуживать и ремонтировать коммуникации», - подчеркнули в организации. Однако в компании решили войти в положение и приняли решение отремонтировать частный водопровод, хотя это и не входило в их обязанности.

Фото из архива ИА "Высота 102"



